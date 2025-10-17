開幕前熱身！雲林孩子站上全運會舞台閃耀全場

雲林縣府在全運會開幕前加碼績優藝術團隊表演，給雲林孩子百萬舞台展演機會。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會明（18）日傍晚6點半開幕典禮，緊接著晚上8點是選手之夜，雲林縣府在開幕前夕加碼一場演出，讓縣內國中小學績優藝術團隊能站在專業級演唱會的舞台上表演，展現學習成果，讓更多人看到雲林孩子的優異表現，學生精彩表演吸引近2000人進場欣賞。

這場盛會集結縣內6校共10個團隊，都是屢次在全國性比賽中獲特優，包括雲林國中舞蹈班、斗六國中舞蹈社、蔦松藝術高中舞蹈科、斗六國中合唱團、雲林國小合唱團、二崙國中口琴隊、鎮西國小弦樂團。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處指出，雲林推動校園藝術教育深耕，表現亮眼，在全國比賽屢獲佳績，雲林國中舞蹈班連續多年獲全國學生舞蹈比賽雙特優，斗六國中舞蹈團成員多數是國中加入舞蹈社才跳舞，展現毅力、不怕苦，且犧牲假日練習，在全國賽中也多次獲得佳績。斗六國中合唱團及雲林國小合唱團今年都拿下全國學生音樂比賽雙料特優殊榮。

縣長張麗善表示，雲林孩子的優異表現值得喝采及更多人欣賞，提供全運會選手之夜的專業舞台讓他們優先演出，增加他們大型舞台機會的經驗，也讓舞台發揮最大價值，非常值得，對孩子耀眼的表現與有榮焉。

全運會明天開幕表演從5點20分到6點半，有西螺七崁武術基金會數百人生活武術、夜光龍、街舞、火舞、馬戲團及千人土風舞等表演，還有啦啦隊女神李多慧及藝人王彩樺、日韓舞團TSUBAKILL精彩演出。8點開始的選手之夜卡司堅強，有Energy、彭嘉惠、蘇慧倫、高爾宣、派偉俊、GENBLUE幻藍小熊、Ozone及陳華等人。

雲林縣府在全運會開幕前加碼績優藝術團隊表演，給雲林孩子百萬舞台展演機會。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在全運會開幕前加碼績優藝術團隊表演，給雲林孩子百萬舞台展演機會。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法