成大與陸軍官校再締盟 共同培育國防科技新人才

成大副校長李永春（右）與陸軍軍官學校校長譚芳榮將軍（左）簽署策略聯盟協議。 （圖由成大提供）

高等學府挺進國防前線！國立成功大學與中華民國陸軍軍官學校再度簽署策略聯盟協議，深化人才培育與科研合作，雙方將共享設備資源、推動專題研究與雙語教育，共同培育優秀軍官人才，展現大學在國家安全與科技創新中的戰略角色。

成大與陸軍官校自2020年底首度簽署為期5年的策略聯盟，首期聚焦高階領導人才雙語培訓與雙語師資培育計畫，為軍校及成大學生開拓國際視野、培養領導統御力奠下基礎。

16日由成大副校長李永春與陸軍軍官學校校長譚芳榮將軍代表簽署，雙方新階段合作內容更為多元，除延續雙語教育外，亦將展開設備與技術資源共享、專題研究合作、教師與研究人員交流、課程校際互選等機制。並鼓勵成大對軍事有興趣且體格合格的學生報考「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」；陸官學生畢業後也可報考成大研究所，擴展學術與實務接軌的可能。

李永春表示，成大長期致力於科技創新與前瞻研究，在航太、電機、機械、資通安全、人工智慧與材料工程等領域皆具深厚研發能量，與陸官重視的軍工科技及領導統御培育高度互補。期盼藉由再度締盟，共同打造國防科技研發與高階人才培育的新典範。

譚芳榮指出，陸軍官校學生未來肩負國防使命，學校積極與國內外頂尖大學交流合作，以培育具國際視野與創新思維的新世代優秀軍官。成大在科研與教育上的實力有目共睹，期待雙方結合優勢，讓未來的國軍領導幹部在管理與統御上具備更現代化觀念與方法。

成功大學強調，雙方再度締盟不僅展現互信合作成果，更彰顯共同致力「研發先進科技、培育高階人才」的決心，未來將持續以行動落實大學社會責任，為國家安全與永續發展貢獻心力。

成功大學與中華民國陸軍軍官學校合作，共同培育國防科技研發與高階領導人才。（圖由成大提供）

