    首頁 > 生活

    興毅基金會在新北設立忠信食物銀行 提供弱勢戶愛心物資

    2025/10/17 08:26 記者翁聿煌／新北報導
    新北忠信食物銀行依據會員的家庭狀況，還會額外給予白米、奶粉、尿片等濟助。（記者翁聿煌攝）

    一貫道興毅基金會與輔仁大學社會科學院合作推廣「安居共好社區發展計畫」，於新北市新莊設立忠信食物銀行，專門提供弱勢邊緣戶每月300點市值超過千元物資；遇有特殊境遇者，奶粉、嬰幼兒尿片或大人紙尿褲及白米等，視實際需求額外提供。

    新北市社會局表示，興毅基金會除與其他食物銀行如基督教1919食物銀行、安得烈食物銀行互通有無外，也與新北市社會局實物銀行合作，相互支援，甚至遇到特殊個案也會通報社福中心，由社工進一步進案服務。

    新北忠信食物銀行主任蕭歆頤表示，該銀行採會員制，入會須填具資料，提供戶籍和其他低收、中低收、身障證明等，她和其他工作人員會進行實地訪視，確認符合資格；如無證明文件，但發現案家確實獨居、單親、隔代教養、突遭失業、經濟陷困等邊緣戶，還是會予以核定，若民眾符合弱勢情境，可向社會局社工科登記申請加入。

    忠信食物銀行目前有會員130多戶，但編號已到300多號，主要是每年會訪視一次以上，如發現案家生活確已改善，則會予以暫停服務，將資源留給更需要的家庭，會員每週一、三、五上午時段，可以到食物銀行依需求取貨，銀行就像全聯一樣，將每樣貨品分類上架並標上點數，貨品約3分之1是日常生活用品，3分之2是食品，會員依據自己的需求，有自由選擇權，但尿片、紙尿褲、白米等大宗消耗品，會以案家實際的需求額外提供，而這些特殊需求都會註記在訪視表裡存入電腦，因此銀行會主動提供，帶給弱勢民眾最實際、最方便的照顧。

