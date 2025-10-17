為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣小小檢驗員職人體驗又來了 今起線上報名

    2025/10/17 08:10 記者羅欣貞／屏東報導
    深受親子歡迎的屏縣小小檢驗員活動。（屏東縣政府提供）

    為增進學童對食品安全的認識，並深入了解檢驗人員的日常工作，屏東縣檢驗中心將於本（10）月24日下午3時至9時於屏東縣立體育館舉辦「小小檢驗員」職人體驗活動，期望透過專業人員的引導與實作學習，帶領孩子走進食品科學的世界，讓食安教育自小紮根，今（17）日起至22日線上報名，額滿即截止。

    本次活動為屏東縣政府衛生局健康博覽會的重要亮點之一，屏東縣府衛生局局長張秀君表示，今年的健康博覽會結合食品安全、營養保健及醫療照護等多元主題，其中「小小檢驗員」活動以檢驗中心的專業為基礎，將食品安全、環境衛生等知識，化為孩子能聽懂、玩得開心的體驗課程。

    屏縣檢驗中心除了肩負日常檢驗任務，更希望能把食安教育帶進家庭與校園，過去推出相關活動時，總能吸引許多家長帶著孩子參與，氣氛熱烈、深受喜愛。今年特別規劃「小小氣味鑑定師」、「食安小專家」及「九宮格問答」三大特色課程，以寓教於樂的方式，讓學童及家長親身體驗檢驗流程，深刻理解食品安全的重要性。

    檢驗中心進一步說明，此次活動全程免費，報名對象為5至12歲學童。線上報名自10月17日起至10月22日止，額滿即截止。各梯次參加名單將於10月23日公告於檢驗中心官方網站及臉書粉絲專頁。活動詳情及報名方式，請至官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

    屏縣檢驗中心推出的小小檢驗員活動。（屏東縣政府提供）

