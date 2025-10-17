10/17 各報重點新聞一覽

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右），接受中國資助參選，二審判刑2年8月。圖為馬治薇以無黨籍競選桃園市立委，2024年1月民眾黨前主席柯文哲到桃園，兩人在宮廟同框拜票，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

自由時報

中方資助選立委 二審判2年8月 高院：馬治薇是中共在地協力者

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，桃園地檢署查出她涉嫌接受中國資助參選，依涉犯反滲透法等罪起訴，一審桃園地院僅依違反個人資料保護法判刑八月，其餘無罪；全案上訴，高等法院認定馬女提供調查局、國安局人員資訊等情報給中方，換取資助她參選立委，「顯已受中共滲透成為在地協力者」，依反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」判兩年八月、不法利益美金三萬四千多元（折合台幣約一百零五萬元）沒收，可上訴。

請繼續往下閱讀...

詳見中方資助選立委 二審判2年8月 高院：馬治薇是中共在地協力者。

124噸廢棄物 攻佔二林中科園區 偽造證明偷倒 起訴2公司、11人

營建廢棄物分類業者吳典璟、江晉涉嫌夥同其它公司偽造「購買土石方」證明，將台北市約一二四公噸的建築廢棄物載到彰化縣二林中科園區傾倒掩埋。該集團利用去年山陀兒颱風來襲時作案，遇巡邏員警攔檢，發現「運土證明書」的傾倒目的地為嘉義縣，卻跑來彰化二林，報請彰化地檢署偵辦，才偵破此傾倒廢土集團。

詳見124噸廢棄物 攻佔二林中科園區 偽造證明偷倒 起訴2公司、11人。

風神颱風估週末生成 北宜花要防豪雨 光復鄉明撤離演練 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，颱風「風神」預估週末生成，北部、宜蘭、花蓮慎防局部豪雨。行政院長卓榮泰昨在院會中說，十八日將進行大規模撤離演練。行政院政委季連成表示，三階段撤離方案已定，十八日起將禁止志工進入災區。

詳見風神颱風估週末生成 北宜花要防豪雨 光復鄉明撤離演練 志工禁入災區。

聯合報

美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示，他認為美國已與中國陷入貿易戰，而美國財長貝森特則提議中國暫緩實施稀土管制，換取美國將關稅休戰期延長三個月以上。

詳見美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上。

美擬效法北京 增7戰略產業持股…反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目前已鎖定七個戰略產業，尤其側重國防。

詳見美擬效法北京 增7戰略產業持股…反制陸出口限制。

中國時報

國民黨主席改選 明天揭曉

國民黨主席選舉明天揭曉，候選人郝龍斌、羅智強今晚將舉行選前之夜，鄭麗文則搶先一步於昨晚舉行大型造勢，今僅拜會前總統馬英九。此次黨主席選舉，有投票權黨員約33萬人，黨中央將設置開票中心，若順利，預估晚間7時前，即可確定新任國民黨主席。

詳見國民黨主席改選 明天揭曉。

川習接連訪韓 30日可望慶州會談

美國總統川普將於29日至30日也就是亞太經合會（APEC）期間訪問韓國，同時，中國國家主席習近平可能於30日抵韓進行國事訪問，首爾官員正與華府及北京密切溝通，敲定相關行程。韓國外交界更推測，川普和習近平可能於30日在慶州舉行會談。

詳見川習接連訪韓 30日可望慶州會談。

二林科學園區土地遭廢土集團傾倒124噸廢棄物。（彰化檢方提供）

颱風「風神」預估18日生成，行政院政委季連成宣布災區疏散撤離計劃。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法