今明炎熱週末東北季風南下 吳德榮：下週北東防大量降雨

林老師氣象站提醒，預估自週日至下週六期間，台灣前後分別受颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等影響，環境水氣增多，不穩定度增大，降雨機會增高，且降雨延時常達1整週。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今明各地晴朗炎熱，北台高溫上看37、38度。明晚起東北季風開始南下，北、東轉有雨，氣溫漸降。下週日至週三各地有雨，北、東須提防大量降雨；前後受到颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等影響，預估一路到下週六環境水氣較多，降雨機會高，累積總降雨不輸給一個輕度颱風！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮表示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，明晚起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下週日至週三各地轉有降雨的機率，北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強、最低氣溫降幅並不大（約3度）。受到「秋颱效應」影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，應注意防範。至於下週四（23日）受「東北季風」影響，北部、東半部仍有明顯降雨，北台持續偏涼。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，週日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到「秋颱效應」（熱帶低壓或風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響。最新歐洲系集模式模擬顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」，應繼續密切觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」則發文提醒，根據今晨最新氣象情資顯示，預估自週日至下週六期間，台灣前後分別受颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等影響，環境水氣增多，不穩定度增大，降雨機會增高，且降雨延時常達1整週，請特別加強防範注意。

其中北部、東北部及東部地區都是這次的降雨熱區；尤其是下週二至週四時段，宜蘭及新北地區劇烈降雨將會最為顯著！預估累積總降雨，不輸給一個輕度颱風！

吳德榮表示，下週日至週三各地轉有降雨的機率，北台高溫因雲多降雨、降幅較大，不過冷空氣不算強。受到「秋颱效應」（熱帶低壓或風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢。（圖擷自臉書）

