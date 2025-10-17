各地炎熱飆38度！迎風面局部降雨 準風神颱風未來影響曝光

中央氣象署指出，今天（17日）環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱。（資料照）

中央氣象署指出，今天（17日）環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣象署指出，位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，未來有增強為輕度颱風風神的趨勢，預計朝西轉西北方向前進，週末通過呂宋島進入南海，直接影響台灣的機率低，但週日起受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加，尤其迎風面地區易有大雨或豪雨，沿海風浪也會明顯增大，請多加留意。

今日氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫，近中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬並多補充水分。

氣象署也針對新北、桃園等6縣市發佈高溫資訊，其中新北市、桃園市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、苗栗縣、屏東縣為黃色燈號。

氣象署提到，新北、桃園沿海及恆春半島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六白天基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北台灣氣溫稍下降，迎風面降雨增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大台北地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。

週日至下週三受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地天氣稍涼，迎風面雨勢明顯且範圍較大。週日北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨並有大雨，其中東北部地區並有局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高。下週一、二北部及宜花地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

至於下週三宜花地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週四受東北季風及低壓帶影響，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、花東地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有零星降雨機率。

下週五至下下週日東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 39 29 ~ 38 32 ~ 37 27 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署指出，位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，未來有增強為輕度颱風風神的趨勢，預計朝西轉西北方向前進，週末通過呂宋島進入南海，直接影響台灣的機率低。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

