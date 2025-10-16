為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北捷運子公司「北捷遊憩」首度工作報告 2年內盈餘拚提升5~7％

    2025/10/16 23:33 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運公司轉投資的北捷遊憩公司7月成立，總經理邱健吾今首率團赴議會交通委員會，報告轄下3處場館的營運概況、財務情形和未來發展方向。（記者董冠怡攝）

    台北捷運公司轉投資的北捷遊憩公司7月成立，總經理邱健吾今天首度率團赴議會交通委員會，報告轄下3處場館的營運概況、財務情形和未來發展方向，以1月至9月來看，貓空纜車、小巨蛋副場館冰上樂園、兒童新樂園人次相比去年同期皆下滑，與會多名議員游淑慧、耿葳、徐弘庭、張志豪、陳炳甫等人要求8月甫上任的邱健吾，半年至1年交出成績單。邱健吾允諾檢討，估2年內整體盈餘提升5％至7％。

    交委會第一召集人游淑慧說，兒童新樂園去年1月至9月有153.9萬人次入園、今年同期有140.8萬人次，與去年相較減少13.1萬人次、降幅達8.5％，不應只歸因於天候、連假因素，除非是大雨連下1個月等極端情形，另應納入遊客可能喜新厭舊導致遊客流失等選項；貓纜也是戶外，降幅較小為1.1％；冰上樂園為室內設施，降幅卻達6.9％，建議重新分析檢討原因，並補5年來的數據資料，才能看出箇中變化。

    議員耿葳指出，可參考高雄為迎接女團BLACKPINK開唱，在愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等地標，打上粉紅色的燈光，將活動展演拓展至整體城市行銷，或許可以化局處合作，不要把自己做小，遊憩公司人員可多看演唱會，感受對方的周邊文唱商品所帶來的活力氛圍。

    議員徐弘庭提到，市內目前主要場地如大、小巨蛋及北流等，以此將商品做出區隔，如今部分歌手往大巨蛋開唱，小巨蛋也有空間可開始培養未來的超級巨星，搭配城市整體行銷，但要做到的話，帳面數字不會太好看，因此需做取捨，但仍需兼顧達到先前承諾的盈餘目標，先努力看看。

    議員張志豪、陳炳甫說，貓纜可持續結合推廣在地文化，建立與消費者的情感連結，營造品牌故事，並將作法延伸至其他場館。希望下個會期希望能夠看到遊憩公司引進更多專業人才，提出更多願景、達到更高的營運目標，具體說明北捷成立子公司的效益、二年內可讓公司整體盈餘提升至何等地步。

    邱健吾回應，遊憩公司是文化遊憩的平台，帶動商機之餘也要建構對文化的體認，所以每一場館活動都會加入很多在地元素，三個場館品牌的國際行銷，與觀傳局合作中，也會參與（國際）旅展。貓纜未來可持續著力開發團客；小巨蛋定位在中大型場館，有別於大巨蛋人流容納數，可供更多元精緻的體驗，持續更新老舊設備；兒樂空間場域將調整，如園內劇場改成多功能使用經營，目前與日本寶可夢等國際人氣IP合作，後續還有大嘴猴跟Q版漫威聯名合作、快閃櫃商品販售。

    此外，既然是外聘人才，雖為公營事業，也要兼顧民營事業的工作效率，邱健吾補充，依據整體經濟成長數字，今年是4.5％，預估二年讓公司盈餘增加5％至7％。

