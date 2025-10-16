300頂→5800頂！順澤宮贈「鏟子超人帽」致敬 登記潮癱瘓臉書

為向花蓮救災英雄致敬，順澤宮將發送5800頂「鏟子超人帽」給救災人員跟志工。（順澤宮提供）

冠軍帽上印有「鏟子超人，花蓮加油」的致敬語，並繪有一把鏟子圖案，象徵這些救災英雄們默默付出的精神（順澤宮提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕為向在花蓮震災中無私奉獻的「鏟子超人」們致敬，彰化埔鹽順澤宮原計劃透過臉書私訊，受理5800頂限量版「鏟子超人冠軍帽」的預約領取。沒想到活動開放不到半天，登記訊息便超過500則，瞬間灌爆官方臉書，工作人員手機也響個不停。由於反應遠超預期，廟方緊急宣布將登記方式改為Google表單，以應付龐大的申請需求。

順澤宮總幹事陳守欽表示，這次活動本是為了回應民間善心。最初有來自台中的信徒發起，想製作300頂帽子贈送給救災英雄，廟方深受感動決定加碼500頂，結果消息傳開後，各界反應極其熱烈，最終決定擴大量產至5800頂。

這頂冠軍帽印有「鏟子超人，花蓮加油」的致敬語，並繪有一把鏟子圖案，象徵這些救災英雄們默默付出的精神。陳守欽說，希望透過這頂帽子，傳遞「一關過一關，希望永留存」的信念，藉此撫慰人心，鼓勵社會奮力再起。

此次領帽採預約制，凡參與花蓮救災者，只要透過順澤宮臉書私訊傳送本人救災照片，並登記領取日期即可。廟方將於10月18、19、24、25、26日及11月1、2、8、9日共9天開放領取。

陳守欽說，目前已超過千人完成登記，但有民眾反映，當時忙於救災未拍照，詢問是否能以車票等證明替代，對此，廟方將視首波登記情況，再研議可行的認證方式，避免冒領爭議。

因為登記踴躍，順澤宮緊急宣布將登記方式改為Google表單。（翻攝順澤宮臉書網站）

