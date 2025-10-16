基隆18米高「光獸」晚上突然爆了 民眾：太震撼

基隆潮藝術在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」作品，今晚突然爆掉了。（資料照）

基隆潮藝術在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」作品，今晚突然爆掉了。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化觀光局在9月底舉辦潮藝術，在「山、海、城」3大區域展出19組戶外創作品，其中在和平島阿根納造船廠旁的18公尺高《光獸Mossmo》，今天晚上突然爆了，附近的民眾說「太震撼」了。文觀局表示，可能氣溫變化太大，造成氣膜爆破，已連繫藝術家儘速修復。

今年潮藝術以基隆「山、海、城」3大區域為主軸，由國內外15組藝術家團隊展出雕塑、裝置、聲光與行為藝術等19組戶外藝術作品，從基隆城際轉運站、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓到阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等，讓藝術走進市民生活。

今天晚上在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」突然就爆掉了，在附近民眾看傻了，直說「太震憾了」，有人說「想起黃色小鴨，也曾在基隆港爆了」。

潮藝術網站在晚上10點左右貼出公告，感謝民眾對《光獸Mossmo》的喜愛與陪伴，近日需進行維護與保養，需稍作休息，已安排藝術家進行修復與調整。待《光獸 Mossmo》恢復滿滿能量後，將再次與大家見面。

文觀局副局長鄭鼎青指出，光獸的外觀是帆布做的，外在環境風吹雨淋充滿各種風險，需要維修，今天晚上突然下了一場雨，可能溫差大導致光獸氣膜受損爆掉了，已經連繫藝術家儘速修復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法