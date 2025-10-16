為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成大「混合大隊接力賽」熱力回歸 校長沈孟儒霸氣送五星餐券

    2025/10/16 22:54 記者洪瑞琴／台南報導
    成大「混合大隊接力賽」，培養學生團隊精神。（成功大學提供）

    成大「混合大隊接力賽」，培養學生團隊精神。（成功大學提供）

    成功大學師生拚了！今年首度推出的「混合大隊接力賽」再度熱力回歸，不僅吸引超過1600名師生、80支隊伍參加，校長沈孟儒6月畢業宴出Uber車資，以免學生酒駕，這次賽事盛會霸氣加碼驚喜獎勵，晉級8強的隊伍每位成員可獲五星級餐廳券1張，全場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰！

    今年是「成功大學體育年」，體育室特別在94校慶期間舉辦這項廣受好評的賽事，鼓勵師生組隊參加，凝聚校園向心力，也推廣體適能、培養跨域團隊合作精神。比賽除了延續「跨域組」（男女混合、跨3個學院）外，更新增「新生組」，邀請大一同學參賽，一起認識新朋友、建立友誼。預賽自15日起展開5天，各組前16名晉級10月29日決賽，爭取最後榮耀。

    首日預賽現場熱鬧滾滾，沈孟儒校長鳴槍開賽，他致詞說，看到同學們臉上洋溢笑容很開心，「希望大家在校園奔跑，不只是為了上課或考試，而是透過運動找到夥伴，保持健康，因為身體健康才是永續之道。」

    沈孟儒也提到，今年報名隊伍由年初的28組成長到80組，顯示活動廣受歡迎。為鼓勵師生，他當場加碼獎勵，晉級8強的隊伍每位成員可獲五星級餐廳券乙張，讓參賽師生拚速度又有美食驚喜。

    成功大學說，「混合大隊接力賽」不僅展現成功大學人的特質，更是「團隊合作、同理心、韌性」的具體實踐。活動今年3月首辦以來深受學生喜愛，今年94校慶再度舉行，依首辦經驗優化，讓師生參與感更強。透過比賽，大家享受運動樂趣、深化友誼，也為校慶揭開熱血高潮。

    大隊接力賽競爭激烈。（成功大學提供）

    大隊接力賽競爭激烈。（成功大學提供）

    成大首度推出跨學院「混合大隊接力賽」吸引師生熱烈參加。（成功大學提供）

    成大首度推出跨學院「混合大隊接力賽」吸引師生熱烈參加。（成功大學提供）

