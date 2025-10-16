金門重陽敬老為人瑞「加薪」慰助金提高至每月7000元

重陽節將屆，金門縣長陳福海（右）拜訪地區人瑞，長輩開心相迎，對陳福海表示肯定。（記者吳正庭攝）

重陽節將屆，金門縣長陳福海今天拜訪地區100歲人瑞，代表總統賴清德致贈敬老狀、衛生福利部金鎖片，還有縣府敬老酒及禮品；看到104歲阿嬤大跳健康操，陳福海也起身活動筋骨，還幫長輩用手機視訊遠方兒子報平安。他為年滿100歲長輩捎來好消息，每月老人慰助金由5000提高到7000元。

縣府社會處指出，金門今年滿100歲有22人、逾100歲有31人，百歲人瑞共53人，其中「長壽鎮」以人口最多的金城鎮居首，100歲人瑞有18位最多，金湖鎮14位次之，金沙鎮10位、烈嶼鄉6位、金寧鄉5位；最年長的是金湖鎮呂吳女士，高齡113歲。

陳福海帶著另一半許梨羡，由縣府社會處長王茲繐等人陪同，前往金湖鎮、金沙鎮慰問人瑞長輩。

從政36年的陳福海，跑遍基層，有的人瑞看到他好像見到親人，不時用手拍拍陳福海手背，陳福海也逗趣告訴長輩，「這是2錢的金鎖片，3萬元喔」。拜訪104歲、精神奕奕的阿嬤，他耐心聽老人家三餐食譜，看到阿嬤起身做健康操，也立刻跟上節奏，逗得老人家開心打開話匣子。100歲的蘇子雲獲選今年縣級模範長輩榮銜，看到陳福海上門，好像見到老朋友，還再三謙稱「對社會沒有貢獻」。

縣府表示，金門年滿65歲月領4000元、90歲5000元，滿100歲領7000元。陳福海說，長輩擁有寶貴的生活經驗、生命智慧，期盼年輕一代多向長輩請益，學習長壽之道，啟發生活態度。

縣長陳福海（二排左4）訪視獲選今年縣級模範長輩的100歲人瑞蘇子雲（二排左3），全家和樂融融合影。（記者吳正庭攝）

