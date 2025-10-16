為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中犬貓認養率低迷 議員：認養福利太寒酸

    2025/10/16 21:51 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市議員張玉嬿、王立任、謝志忠、黃守達、林祈烽質詢動物之家認養率低迷，以及市府鼓勵認養福利不足。（記者蔡淑媛攝）

    台中市動物之家犬貓認養率僅51％，低於全國平均65％，市議員謝志忠等人今天質詢，市府鼓勵犬貓認養福利及補助措施不足，相較於雙北、桃園提出終身免費施打狂犬病疫苗，或是新北市「寵物白金卡」提供150家合作醫院終身免掛號費等福利，與其他直轄市相比，顯得貧乏、寒酸。農業局長張敬昌說，將會加強收容動能，並鼓勵民眾以領養代替購買。

    議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、林祈烽指出，台中市動物之家從2022年收容犬貓數2717隻，認養數有2311隻，認養率達85％，之後逐年下降到60％、51％，逐年下降，今年1到9月提升到75％，卻是收容數較前幾年砍半，但認養卻未增加，其實認養數持低迷。

    謝志忠說，台中市去年年遊蕩犬（流浪犬）多達8542隻，若要真正降低遊蕩犬隻數，誘捕絕育（TVNR）後回放不應是動保處的首選，而是要提升認養率，鼓勵民眾以領養代替購買，讓收容流通順場，才能真正減少街頭遊蕩犬的問題。

    他進一步指出，台中市鼓勵民眾認養動物之家犬貓的福利措施非常陽春，僅有免費認養、中小型犬送到家服務，以及犬貓皆實施植入晶片寵登及注射狂犬病疫苗，相較其他直轄市，顯的貧乏。

    台北、新北、桃園市提出終身免費施打狂犬病疫苗；新北市「寵物白金卡」提供150家合作醫院終身免掛號費；桃園市有半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、寵物離世後免費團體火化等福利措施；台南市也有免費健檢、醫療8折、驅蟲投藥等，謝志忠要求市府應參考其他縣市的作法，鼓勵民眾認養。

    王立任、黃守達、張玉嬿也說，台中市的犬貓誘捕籠數量嚴重不足、中高齡犬貓安心養寵物保險補助試辦計畫執行不彰等問題，都是認養不足的原因，要求改善。

    台中市動物之家去年犬貓認養率僅51％，低於全國平均。（資料照，台中市動物之家提供）

