    小朋友好樂！基隆信義區老舊公園變身迷你足球場

    2025/10/16 21:22 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆信義區東明路巷內老舊公園改造成迷你足球場。（記者盧賢秀攝）

    基隆信義區東明路巷內老舊公園改造成迷你足球場。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義區禮儀里東明路77巷裡的轉角舊公園，老舊雜亂，經里長郭金德及市議員陳宜爭取，整建人工草皮並結合彩繪，成為迷你足球場，平時小朋友在教練指導下踢球，成為家長帶孩子最佳放電的運動場所，小朋友樂翻天。

    信義區禮儀里東明路77巷內，原本有一座小型公園，過去經常被停放機車，經郭金德及陳宜努力爭取，變成運動風的迷你足球場，提高老社區巷弄CP值。

    郭金德說，這塊空地年久失修成為髒亂點，區公所先改成鄰里公園，有遊具等，但長期日曬雨淋、損壞不堪改成綠地，但四周老舊公寓牆面黑漆漆，因此跟住戶溝通彩繪牆面，與陳宜爭取地方建設美化，當初構想是做迷你足球場，在牆面漆繪足球運動意象，意外成休閒打卡熱門景點。

    陳宜表示，里內增加迷你足球場設施是一項福音，休假時讓小朋友來踢踢球，更希望基隆很多的老舊社區都可以藉此打造運動風，讓市民朋友多多運動。

    足球場上，有專業教練在一旁指導小朋友，做好基本動作，動作落實，小小足球員練習帶球射門，相當有成就感。家長說，這個轉角公園很不一樣，設計很漂亮，整個草坪很專業，不用再像以前要到海洋大學去人擠人，真的很不錯。

    有專業教練一旁指導，做好基本動作，動作落實，小小足球員練習帶球射門，相當有成就感。（記者盧賢秀攝）

    有專業教練一旁指導，做好基本動作，動作落實，小小足球員練習帶球射門，相當有成就感。（記者盧賢秀攝）

    里長郭金德說，與市議員陳宜爭取地方建設美化，當初構想是做迷你足球場，在牆面漆繪足球運動意象，卻意外成休閒打卡熱門景點。（記者盧賢秀攝）

    里長郭金德說，與市議員陳宜爭取地方建設美化，當初構想是做迷你足球場，在牆面漆繪足球運動意象，卻意外成休閒打卡熱門景點。（記者盧賢秀攝）

