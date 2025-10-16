推「生生喝鮮奶」走訪酪農 蔣萬安讚台南鮮乳香甜好喝

台北市長蔣萬安（中）稱讚台南的鮮乳好香、好甜。（記者楊金城攝）

台北市政府持續推動「生生喝鮮奶」政策，2至12歲1週1瓶，半年來已發出226萬瓶，台北市長蔣萬安今天（16日）到台南佳里區梅桂種畜場參訪酪農產業現況，了解台北如果擴大辦理1週2瓶或擴及國中、高中生，台灣的酪農戶能否供應乳源。

蔣萬安參觀乳牛場的智慧機器人集乳設備、以牧草餵食乳牛，和立委謝龍介現喝高溫殺菌的鮮乳，稱讚台南的鮮乳好香、好甜，奶味濃醇。

蔣萬安暫時離開輝達使用北士科T17、T18卡關紛爭，今天在謝龍介陪同下參觀台南酪農業，也有為謝龍介造勢參選下屆台南市長的意涵；2人聽取梅桂第三代酪農甘智仁、沈月春介紹，還一搭一唱在乳牛場現場直播介紹酪農產業。

蔣萬安說，今天也是世界糧食日，希望全台灣各縣市都和台北市一同來支持台灣在地生產的鮮奶，還有農作物，支持食農教育、支持願意為這片土地努力付出的每一個人，不但讓孩子有均衡營養，也希望確保台灣農業永續的發展。

蔣萬安說，台北市「生生喝鮮奶」的政策獲得學生和家長反應熱烈，市府研議未來能否擴大辦理，新北、台中、桃園也計畫跟進，因此特地到台灣第二大生乳產地台南市參訪，了解生奶的供應能否充足、品質能夠維持，獲得肯定的答案。

台北市長蔣萬安（左）拿草料餵食乳牛。（記者楊金城攝）

台北市長蔣萬安（左）、國民黨立委謝龍介（右）一搭一唱在乳牛場現場直播介紹酪農業。（記者楊金城攝）

