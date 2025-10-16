邁向淨零碳排 ! 成大「低碳數位營建聯盟」成立

由國科會補助、成大結合產學界成立「低碳數位營建聯盟」。（圖由成功大學提供）

由國科會補助的「低碳數位營建聯盟（LCDCA）」今（16日）正式成立，宣示台灣營建產業在「低碳＋數位」轉型上邁出關鍵一步。

聯盟由成功大學土木系楊士賢教授與建築系楊詩弘教授共同推動，是非營利的產學合作平台，結合「生命週期評估（LCA）」與「建築資訊模型（BIM）」兩大核心技術，推動低碳建材、綠色工法與數位施工，協助企業朝永續發展與淨零碳排邁進。活動現場也由產官學代表共同簽署合作備忘錄（MOU），宣布攜手打造示範場域與技術落地。

請繼續往下閱讀...

成大指出，聯盟最大亮點是導入並認證「Green-BIM Object（綠色BIM元件）」，把建築元件的碳足跡與能耗資料整合成「低碳數位孿生」資料庫。這樣一來，從規劃、設計、施工到營運維護，各階段都能用數據說話，協助工程團隊找出碳熱點、比較方案、追蹤目標，實現精準減碳與效能提升。

聯盟服務內容相當多元，包括Green-BIM認證、碳盤查（ISO 14064-1）、產品碳足跡（ISO 14067）輔導、能源管理（ISO 50001）導入，以及工程設計碳評估與優化等，還會協助企業技術移轉、產學媒合及申請政府補助專案。針對公共工程金質獎的「節能減碳」項目，也提供量化輔導，協助業者強化永續競爭力。

成大土木系主任王雲哲表示，營建減碳的關鍵在於，以LCA與BIM整合建立具公信力的工程碳足跡基準。LCDCA不只是技術平台，更是跨域協作與價值鏈重塑的推手。成大工學院副院長郭振銘則指出，聯盟整合學研、產業與政策能量，建立低碳材料與工法標準，將帶領上下游共同創造永續價值，提升台灣在國際綠色建設領域的競爭力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法