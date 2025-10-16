為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跟上粉髮風 !高捷貓站長蜜柑戴「羊角毛巾」超萌 陳其邁按讚

    2025/10/16 20:29 記者王榮祥／高雄報導
    高捷貓站長蜜柑戴上「羊角毛巾」加入粉髮風。（翻攝高捷臉書）

    高捷貓站長蜜柑戴上「羊角毛巾」加入粉髮風。（翻攝高捷臉書）

    韓國女子天團BLACKPINK讓高雄颳起「粉髮」旋風。繼高雄市長陳其邁、前總統蔡英文、副總統蕭美琴後，人氣超高的高捷貓站長蜜柑今晚也戴上粉色汗蒸幕「羊角毛巾」，加入「粉髮」陣容，超萌造型連陳其邁都按讚。

    「羊角毛巾」是從韓國汗蒸幕（Jjimjilbang）文化而來，在泡湯或汗蒸後，將毛巾以特定方式折疊，戴在頭上模仿山羊造型，屬於非正式的折疊技巧。

    BLACKPINK將於10月18、19日在高雄舉辦演唱會，高雄6大地標自10月13日起打上粉紅色燈光，連續1週讓全球粉絲感受到迎接BLACKPINK的粉紅氛圍。

    陳其邁前晚「撩」下去，在threads、IG等社群帳號悄悄將髮色「染」成粉紅色；前總統蔡英文、副總統蕭美琴今天也陸續PO出粉髮圖，引爆一陣粉髮旋風。

    高捷今晚在臉書、IG秀出貓站長蜜柑的「粉髮」，蜜柑雖然沒有頭髮，卻戴上韓式「羊角毛巾」加入粉髮族，超萌造型立刻引起關注，網友紛紛留言「好像戴著啞鈴、好可愛」、「好萌」、「高雄獨有的orangepink可愛」、「蜜柑美照最後一張總是驚喜滿滿」，愛貓的市長陳其邁也在高捷臉書按讚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播