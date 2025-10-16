跟上粉髮風 !高捷貓站長蜜柑戴「羊角毛巾」超萌 陳其邁按讚

高捷貓站長蜜柑戴上「羊角毛巾」加入粉髮風。（翻攝高捷臉書）

韓國女子天團BLACKPINK讓高雄颳起「粉髮」旋風。繼高雄市長陳其邁、前總統蔡英文、副總統蕭美琴後，人氣超高的高捷貓站長蜜柑今晚也戴上粉色汗蒸幕「羊角毛巾」，加入「粉髮」陣容，超萌造型連陳其邁都按讚。

「羊角毛巾」是從韓國汗蒸幕（Jjimjilbang）文化而來，在泡湯或汗蒸後，將毛巾以特定方式折疊，戴在頭上模仿山羊造型，屬於非正式的折疊技巧。

BLACKPINK將於10月18、19日在高雄舉辦演唱會，高雄6大地標自10月13日起打上粉紅色燈光，連續1週讓全球粉絲感受到迎接BLACKPINK的粉紅氛圍。

陳其邁前晚「撩」下去，在threads、IG等社群帳號悄悄將髮色「染」成粉紅色；前總統蔡英文、副總統蕭美琴今天也陸續PO出粉髮圖，引爆一陣粉髮旋風。

高捷今晚在臉書、IG秀出貓站長蜜柑的「粉髮」，蜜柑雖然沒有頭髮，卻戴上韓式「羊角毛巾」加入粉髮族，超萌造型立刻引起關注，網友紛紛留言「好像戴著啞鈴、好可愛」、「好萌」、「高雄獨有的orangepink可愛」、「蜜柑美照最後一張總是驚喜滿滿」，愛貓的市長陳其邁也在高捷臉書按讚。

