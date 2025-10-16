為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    粉紅高雄再進化！3地點5座小綠人隱藏「BLIИK主題燈」

    2025/10/16 20:45 記者許麗娟／高雄報導
    迎接BLACKPINK高雄開唱，連小綠人號誌都出現BLIИK主題燈。（高雄市交通局提供）

    迎接BLACKPINK高雄開唱，連小綠人號誌都出現BLIИK主題燈。（高雄市交通局提供）

    迎接韓國人氣女團BLACKPINK於10月18、19再降高雄開唱，高雄市除了全市6大地標有變成粉紅色主題燈光，市長陳其邁也以「粉紅頭」帶領風潮的；今（16）日再出新招，在世運主場館、中央公園和駁二藝術特區3地，將有5座小綠人號誌有BLIИK主題燈，要讓全城閃耀粉紅光。

    高雄市長陳其邁晚上在Threads上發文秀粉紅號誌燈，他寫道，高雄用 「READY FOR LOVE」的熱情迎接每位BLIИK，這座城市要你「STAY」久一點。他透露，城市裡至少3處行人號誌變身，來看演唱會，記得在世運、駁二、新堀江悠遊，「JUMP」進不一樣的粉色浪潮。

    高雄市交通局指出，「BLACKPINK IN YOUR AREA」，除了六大地標7天點燈應援外，在「世運主場館」世運大道/火炬廣場前、世運大道/左楠路，「中央公園」中山一路/五福二路、五福二路/玉竹三街（新崛江）、「駁二」大勇路/公園二路，可找到5座 BLIИK主題號誌燈，寫著「BE BLIИK, BE SAFE!」、「BP 2025 KaohsiuИg!」整座城市一起應援，也要歌迷開心歡唱、平安回家。

