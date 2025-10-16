為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公車司機友善弱勢、女運將把乘客當家人 維護交安獲北市金輪獎

    2025/10/16 20:56 記者董冠怡／台北報導
    服務32年的首都客運226路線公車駕駛陳隆城獲獎，他把以乘客安全送達目的地為使命。（記者董冠怡攝）

    服務32年的首都客運226路線公車駕駛陳隆城獲獎，他把以乘客安全送達目的地為使命。（記者董冠怡攝）

    台北市表揚維護交通安全有功的第30屆「金輪獎」，今天舉行頒獎儀式，今年有177組個人與團體獲獎，首都客運226路線公車駕駛陳隆城，服務已32年，他說，若想做得持久，關鍵在於把乘客當家人，以及保持平常心別想太多，面對投訴等不愉快，「裝傻一點就好了」，避免衝突影響行車安全；計程車女運將陳慧瑰熱愛開車，一開就是25年，行經斑馬線前必定停車確認，讓行人安全通過，獲獎是對長期致力交安努力的認可。

    交通局表示，獲獎的177組個人與團體中，有7位資深典範職業汽車駕駛人、82位優良職業汽車駕駛人、14位績優導護志工、15位績優導護教師、19所績優學校、20位績優義交、4位交通安全宣講人員、4組優良交通安全團體、12個優良計程車團體，公私協力守護民眾安全。

    陳隆城說，曾任大型復康巴士駕駛，常會接觸到養老院、教養院住民，將過程中累積的經驗，以及對父母的懷念之情，寄託於上下公車不便的長者和輪椅族，他眼眶泛紅地自嘲，「雙親皆已不在，也沒推過他們的輪椅，現在反而在推別人的」，但能服務群眾，很有意義，並以把乘客安全送達目的地為使命。

    不過他也感慨，現今投訴文化盛行、交通狀況複雜，遵守禮讓行人的禮儀規範之外，希望行人穿越斑馬線時可以專心走路，不要聊天、滑手機，不然公車上的通勤乘客也會抱怨時間被耽誤，讓駕駛左右為難。

    陳慧瑰提到，學校畢業後於修車廠從事文書工作，接觸到車輛，發現自己喜歡操控方向盤，加上時間彈性，可以兼顧家庭，因此選擇考取職業駕照擔任計程車駕駛，並且樂在其中，「客人就像我的朋友、家人！」

    她認為，相較於早期少之又少、現今越來越多女性投入運將行列，非常開心。此外，除了當街攔車，還有如雨後春筍般的計程車隊，這樣很好，有車隊可以叫車，晚上回家也比較安全；無論如何，最重要的是把客人平安送到目的地，同時在日常生活中落實慢看停、停看聽的交安守則。

    計程車女運將陳慧瑰熱愛開車，一開就是25年，「行經斑馬線前必定停車確認，讓行人安全通過！」（記者董冠怡攝）

    計程車女運將陳慧瑰熱愛開車，一開就是25年，「行經斑馬線前必定停車確認，讓行人安全通過！」（記者董冠怡攝）

