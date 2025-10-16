為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週五東北部有陣雨 新北、桃園恐飆38度高溫

    2025/10/16 20:35 即時新聞／綜合報導
    週五基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週五基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週五（17日）白天基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，東部、東南部及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    根據中央氣象署預報資訊，週五環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

    氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些，可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫，近中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬並多補充水分；離島天氣：澎湖為晴時多雲，氣溫約27至31度，金門為晴時多雲，氣溫約26至33度，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

    紫外線方面，週五基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、苗栗縣、澎湖縣為「過量級」，其餘地區為「高量級」。

    未來兩天天氣，天氣風險公司指出，持續受到太平洋高壓影響，各地晴時多雲、高溫炎熱，預測氣溫約33-36度、低溫約25–28度，大台北與西部內陸較易出現36°C以上高溫；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，範圍小、雨時短但偶有較大雨勢，前往山區仍稍須留意午後天氣變化。外出請做好防曬、補水與補充電解質，正午前後紫外線偏強，長時間戶外工作者建議安排間歇休息、留意熱傷害。

    空氣品質方面，週五環境風場為偏東風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週五大台北、桃竹地區及南部內陸有30度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週五大台北、桃竹地區及南部內陸有30度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週五基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、苗栗縣、澎湖縣的紫外線為「過量級」，其餘地區為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週五基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、苗栗縣、澎湖縣的紫外線為「過量級」，其餘地區為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週五宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週五宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

