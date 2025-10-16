26萬人次湧入! 田尾展區人潮爆接駁缺 遊客喊「800元協力車太傷」

台灣設計展田尾公路花園展區吸引超過26萬人次造訪。（記者陳冠備攝）

「2025台灣設計展」在彰化盛大舉行，其中田尾公路花園展區以「植物行」為主題，設置五大展覽，已吸引超過26萬人次造訪。然而，展區幅員遼闊，景點分散超過20處，卻缺乏免費接駁或公共自行車，僅有要價800元的觀光協力車，讓遊客直呼「美中不足」，難以盡興。

田尾展區作為彰南主展場，涵蓋「植物行」、「田尾DNA」及「溫室城堡」等五大主題，展館與合作園藝店家串聯公園路、民族路一帶，綿延數公里。儘管沿途景緻如畫，但對想深度探索的遊客而言，徒步往返相當耗費體力。

來自嘉義的陳小姐表示，這次展覽讓她大開眼界，「沒想到台灣植物設計這麼精彩」，但也苦笑表示「想多看幾個點，但走路實在太累」她表示，現場只有出租協力車店家，但租一次要800元，對一個人來說太貴了。她建議主辦單位應提供免費遊園車或公共腳踏車，讓規劃更親民。

有遊客認為，田尾擁有全台最大的園藝產業聚落，這次設計展是展現地方軟實力的好機會，但若交通接駁不便，恐影響觀展體驗，也削弱設計展推廣地方觀光的初衷，這類的大型展覽，應同步規劃遊園接駁車或共享單車。

對此，彰化縣府交通處回應，田尾展區以「無邊界開放場域」為理念，鼓勵遊客漫步感受花鄉氛圍。因當地巷道狹窄、車流混雜，若增設遊園車恐造成交通負擔。觀光三輪車為田尾地區觀光特色之一，當地業者都有提供單人、雙人等車型與價位供選擇。至於公共自行車設站，將納入未來規劃參考，現階段會要求服務中心加強提供租車資訊，協助遊客。

田尾公路花園協會指出，配合設計展觀光需求，協會已向農業部農水署申請「花間行旅推廣計畫」，推出4條主題遊程，結合導覽、手作、美食與交通，提供沉浸式的花間旅程，已吸引不少獨旅者報名參加。

田尾公路花園協會配合設計展觀光需求，提供「花間行旅推廣計畫」，吸引不少獨旅者報名參加。（田尾公路花園協會提供）

田尾公路花園協會配合設計展觀光需求，推出4條主題遊程。（田尾公路花園協會提供）

獨旅民眾認為，租一次協力車要800元，對一個人來說負擔太貴了。（記者陳冠備攝）

田尾展以公路花園為主，展館與合作園藝店家串聯公園路、民族路一帶，綿延數公里，旅客徒步往返相當耗費體力。（記者陳冠備攝）

