    首頁 > 生活

    甲狀腺機能減退症用藥主成份含量不足 食藥署公告回收112.3萬錠

    2025/10/16 20:01 記者林志怡／台北報導
    食藥署公布回收甲狀腺機能減退症用藥「法佐甲錠50微公克」。（取自食藥署藥品仿單查詢平台）

    食藥署15日公布回收甲狀腺機能減退症用藥「法佐甲錠50微公克」。食藥署說明，藥品許可證持有藥商主動通報，案內藥品第3個月安定性試驗結果主成份含量，低於檢驗規格下限，因此啟動回收，本次回收藥品已銷售112.3萬錠，共2批藥品。

    食藥署說明，食藥署於9月30日接獲「法佐甲錠50微公克」藥品許可證持有藥商法諾亞生技藥品公司主動通報，表示案內批號藥品於第3個月安定性試驗結果，有主成分含量低於檢驗規格下限之情形，因此啟動回收批號D2402370、D2402371的藥品。

    本次回收藥品已銷售數量為112.3萬錠，經詢問法諾亞生技藥品公司，案內藥品庫存尚有117萬5760錠，約49.4個月用量，藥品庫存充足，且同成分同劑型同劑量，尚有1張藥品許可證，故無短缺之虞，另業者下次預計輸入時程為2026年第一季，輸入量為50萬，約21個月用量。

    此外，食藥署表示，已要求廠商應於11月3日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

