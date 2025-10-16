為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    搭「台灣好行」暢遊南投溫泉 感受秋日迷人風情

    2025/10/16 19:50 記者張協昇／南投報導
    秋遊東埔溫泉區泡湯，可順道前往八通關越嶺古道健行，欣賞壯闊山谷美景。（記者張協昇攝）

    秋意漸濃，進入泡湯好時節！2025南投溫泉季已展開，民眾搭乘「台灣好行」，即能輕鬆暢遊埔里、東埔、北港溪三大溫泉區，除享受泡湯樂趣，也能順遊沿途景點，感受南投秋日浪漫迷人風情。

    縣府觀光處表示，為便利遊客到南投泡溫泉，縣府積極規劃台灣好行路線，其中「埔里線」從台中火車站、高鐵台中站出發，沿途行經埔里市區、埔里酒廠、牛耳石雕公園等景點，旅客可體驗以花香聞名的「花之湯」，再轉乘「日月潭線」延伸前往日月潭，結合品茗，享受靜謐湖光山色的溫泉假期。

    「東埔線」則從集集出發，途經水里車站與蛇窯，最後抵達海拔約1200公尺的東埔溫泉區，10月18日登場的「玉山戀‧東埔情」溫泉季活動，邀請布農族演出如天籟般的八部合音，並設烤大豬、小米酒等美食饗宴，最後進行壓軸浴衣火把踩街活動，可順遊八通關越嶺古道或雙龍七彩吊橋，俯瞰玉山壯闊美景。

    「北港溪線」則自高鐵台中站出發，沿途串聯國立台灣工藝研究發展中心與九九峰動物樂園等景點，最終抵達北港溪溫泉區。該地泉質為弱鹼性碳酸泉，環境清幽。「北港溪溫泉嘉年華」將於11月1日在泰雅渡假村舉行，當日免門票入場，現場安排熱門樂團與舞蹈演出，並提供在地農特產與咖啡品嚐攤位。更多台灣好行相關資訊可上「樂旅南投」官方粉絲團查詢。

    南投東埔溫泉區浴衣踩街活動。（南投縣政府提供）

    南投東埔溫泉區海拔約1200公尺，是南投三溫泉區之一。（記者張協昇攝）

    搭乘台灣好行，即可到南投三大溫泉區享受泡湯樂趣。（南投縣政府提供）

    台灣好行「埔里線」從台中火車站、高鐵台中站出發，沿途行經埔里市區。（資料照）

