    首頁 > 生活

    日本人不穿UNIQLO？他曝店內清一色觀光客 網貼出財報狠打臉

    2025/10/16 22:34
    網友發文指出，他發現日本UNIQLO店內大多是觀光客，反觀當地人購買意願不高，示意圖。（法新社）

    網友發文指出，他發現日本UNIQLO店內大多是觀光客，反觀當地人購買意願不高，示意圖。（法新社）

    〔即時新聞／綜合報導不少台灣人到日本旅遊，會順道掃貨UNIQLO。不過有網友發文說，他發現日本UNIQLO店內大多是觀光客，反觀當地人購買意願不高，這品牌對日本人而言只用來挑選內衣褲或內搭服飾。貼文引發網友熱議。

    網友在PTT發文說，最近赴日本旅遊，逛了UNIQLO，驚訝發現羽絨衣售價竟不到新台幣1500元，與台灣相比便宜500元。他也觀察到，店內多數是台灣與中國觀光客，反倒日本當地消費者較少，他因此直言「日本人都買內搭衣服為主，真的如先前網上說的穿出去很失禮」。

    貼文隨後被轉發到Threads，有網友認同這篇文章的觀點指出，UNIQLO對日本人來只是一個適合買內衣褲和內搭衣服的地方，並非用來打造整體穿搭的「時尚品牌」。他還曾聽過，「有些日本女生聽到你全身穿UNIQLO會直接翻白眼，然後分手封鎖」。

    針對「UNIQLO是給觀光客買的」說法，網友貼出財報數據打臉。根據UNIQLO母公司迅銷2025財年最新報告，日本地區全年營收中，觀光客僅占約9％，在地居民貢獻高達9350億日圓（約新台幣1899億元），顯示本地消費者才是主力。其他人也留言，「會看財報的人真的帥呆了」、「疫情期間日本人照樣買到翻」、「我在現場看到的日本人根本不少」。

    更有自稱總部前員工的網友出面說明，「日本人不是不買UNIQLO，但的確一般來說買來內搭（上身、下身）居多，而外套會選擇高端體面一點的品牌。這其實也是為什麼大多數UQ的衣服都沒有logo，因為他們可以做好綠葉的角色。當然隨著跟設計師的合作，他們也能夠出一些品質好、外型好、價格相對便宜的外套，但大眾life wear的定位，才是他們的價值主張」。

    熱門推播