為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    街友愛窩車站？一票網友曝「3原因」：生存天堂

    2025/10/16 21:05 即時新聞／綜合報導
    台北車站。（資料照）

    台北車站。（資料照）

    街友為何偏愛車站流連？網友疑問，車站人潮眾多、警察頻繁巡邏，卻仍是無家者的「落腳首選」。貼文曝光後，引發網友熱議。

    網友昨日在PTT以「為什麼街友都喜歡聚在車站？」為題發文指出，他觀察到台灣各大車站幾乎都成為街友聚集的場所，但車站人潮眾多、警察巡邏頻繁，也鮮少見到有人發送餐點，讓他不禁好奇，為何街友仍選擇車站作為主要的「落腳處」？

    貼文曝光後，多數網友點出車站具備「冷氣」、「廁所」與「遮蔽空間」等基本生活條件，「有冷氣、有超商、有飲水機」、「免費冷氣，又沒人趕」、「可以遮風避雨，有免費的廁所跟飲用水又有冷氣吹」、「遮風避雨有冷氣」。

    也有不少網友指出，車站人流密集，對街友來說更具有「經濟效益」，「有人給錢給便當啊」、「冬天固定有人發棉被，常有免費便當吃」、「人流等於錢，街友都知道你不知道？」、「一堆人會給他們便當跟錢好嗎」、「聽說電視台、拍戲的便當多叫的會往那邊送」、「有人的地方一定餓不死還有錢拿」。

    根據台北市社會局資料，目前全市列管街友共403人，其中聚集於台北車站周邊者就高達220人，顯示該區確實為主要聚點。學者鄭啟仁在《遊民聚集台北車站原因及其因應策略之研究》中指出，車站作為公共空間，具備遮風避雨、基本生活機能也不易被驅離，加上慈善團體長期提供餐食與物資，自然成為街友首選的棲身地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播