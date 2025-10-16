街友愛窩車站？一票網友曝「3原因」：生存天堂

台北車站。（資料照）

街友為何偏愛車站流連？網友疑問，車站人潮眾多、警察頻繁巡邏，卻仍是無家者的「落腳首選」。貼文曝光後，引發網友熱議。

網友昨日在PTT以「為什麼街友都喜歡聚在車站？」為題發文指出，他觀察到台灣各大車站幾乎都成為街友聚集的場所，但車站人潮眾多、警察巡邏頻繁，也鮮少見到有人發送餐點，讓他不禁好奇，為何街友仍選擇車站作為主要的「落腳處」？

貼文曝光後，多數網友點出車站具備「冷氣」、「廁所」與「遮蔽空間」等基本生活條件，「有冷氣、有超商、有飲水機」、「免費冷氣，又沒人趕」、「可以遮風避雨，有免費的廁所跟飲用水又有冷氣吹」、「遮風避雨有冷氣」。

也有不少網友指出，車站人流密集，對街友來說更具有「經濟效益」，「有人給錢給便當啊」、「冬天固定有人發棉被，常有免費便當吃」、「人流等於錢，街友都知道你不知道？」、「一堆人會給他們便當跟錢好嗎」、「聽說電視台、拍戲的便當多叫的會往那邊送」、「有人的地方一定餓不死還有錢拿」。

根據台北市社會局資料，目前全市列管街友共403人，其中聚集於台北車站周邊者就高達220人，顯示該區確實為主要聚點。學者鄭啟仁在《遊民聚集台北車站原因及其因應策略之研究》中指出，車站作為公共空間，具備遮風避雨、基本生活機能也不易被驅離，加上慈善團體長期提供餐食與物資，自然成為街友首選的棲身地。

