桃機第三航廈北登機廊廳年底啟用！一站式查驗轉機 動線試走畫面曝

第三航廈北登機廊廳D14、D15候機室設置全國首見的多架航空器機坪系統（MARS），可以同時停靠2架班機，提升停機坪調度及運用效率。（記者朱沛雄攝）

桃園機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用，第三航廈登機廊廳三樓直接銜接空橋出境層、四樓為入境層，與既有第一、二航廈的登機長廊不同。桃園機場公司副總孫宏彬說，將來一站式查驗轉機旅客，入境後可以直接在出境層搭機，對於旅客而言相當便利；入境旅客在四樓入境通廊可以看到機坪與第三航廈外觀，整體空間感受會比第一、二航廈更好。

機場公司14日及今（16）日分別邀請CIQS公務機關、航空公司、地勤公司及協力廠商等服務大聯盟夥伴，試走旅客動線、員工後勤動線及送貨動線，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線，為即將展開的試營運階段整合協調，提升整體運作效率。

機場公司副總經理孫宏彬說，第三航廈發包期間受新冠肺炎疫情影響，導致國內營建環境缺工缺料，所幸三航廈整體工程計畫13個工程標都已經發標出去，機場公司在進行相關的介面整合及人力調配上，也花費相當多的心力。

孫宏彬說，為了讓三航廈南、北廊廳工程順利，必須調整航站南、北路的進出場交通動線，在避免影響旅客前提下，凌晨12點到清晨4點改道配合施工，感謝相工程單位及航警配合協助。

孫宏彬也特別指出，第三航廈登機廊廳的3樓為出境層、4樓則是入境層，與第一航廈、第二航廈不同。以往旅客搭機出國，是從一、二航廈3樓步行到2樓的內候機室搭機；第三航廈登機廊廳3樓出境層就直接銜接空橋，未來一年200多萬的一站式查驗轉機旅客來台轉機時，入境後就可以直接在出境層搭機，相當便利。

孫宏彬說，入境旅客下機後，可由電扶梯或電梯前往四樓入境層，入境旅客在入境通廊可以看到停機坪與第三航廈，整體空間感受會比第一、二航廈更好。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，登機廊廳3樓為出境層、4樓則是入境層。（記者朱沛雄攝）

空橋以玻璃帷幕區隔左右。（記者朱沛雄攝）

機場公司14日、16日分別邀請CIQS公務機關、航空公司、地勤公司及協力廠商等服務大聯盟夥伴試走旅客動線、員工後勤動線及送貨動線。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用。（機場公司提供）

工人為出境層候機區域安裝座椅。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，4樓入境通廊可以看到第三航廈。（記者朱沛雄攝）

