    生活

    30年特教師用畫筆助生綻放 獲高雄藝術教育貢獻獎

    2025/10/16 19:34 記者許麗娟／高雄報導
    特教退休教師葉世原用畫筆為特教生點亮希望。（高雄市教育局提供）

    高雄市教育局今（16）日頒獎表揚對社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人，其中，楠梓特殊學校退休教師葉世原投身特殊教育超過30年，培育許多特教孩子在藝術與美術之路發光，榮獲「藝術教育貢獻獎」。

    葉世原曾榮獲教育部「師鐸獎」、高雄市教育局「優秀教師獎」，即使已退休多年，仍然在楠梓特殊教育學校長期陪伴特教生創作，尤其協助學校成立高雄市原生藝術育成中心，幫助畢業的特教生能繼續創作、在藝術上發光發熱。

    葉世原說，藝術能為每一個生命點亮希望之光，讓「看似不可能的夢想」在畫布上綻放最真摯的色彩。曾有患有自閉症等多重障礙的特教生，常會在家中吵鬧，葉世原讓他接觸藝術與畫布後，特教生總是靜靜的創作，而且因構圖細膩，捕捉出最純粹的生命力，在國內外參展比賽很受歡迎。

    今年獲得「社會教育貢獻獎」有可寧衛公司、崇義文化教育基金會、透南風教育基金會、博愛職業技能訓練中心、飛客基督教協會、湖內區文賢社區發展協會。個人獎為中華民國公益藝術家協會理事長張筑貽、南隆國中主任張治文、新上國小主任鄭雅娟、山頂國小主任洪榮昌、五甲國小主任楊振玉。

    「藝術教育貢獻獎」由凱旋國小、嘉興國中、龍肚國中、小港國中、前鎮高中5校獲獎。大東藝術圖書館、高雄市立美術館獲績優團體獎。文府國小王永志、楠梓特殊學校葉世原、高雄中學解芮君、林園國小羅予妍、四維國小老黃瑋5師獲教學傑出獎。昭錦歌仔戲坊團長陳昭錦、苓雅區中正國小校長陳棨信、維新國小老師曾芳琪獲活動奉獻獎。

    高雄市立楠梓特殊學校退休教師葉世原（右）與高雄市原生藝術育成中心藝術家力政文（左）。力政文是楠梓特教畢業生，他的作品著重在字體創作表現，作品在國內外陸續展出。（高雄市教育局提供）

    高市府今頒獎表揚對社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人。（高雄市教育局提供）

