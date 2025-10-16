為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔡許玉惠獲星雲教育獎 馬公市長黃健忠贈「金飯碗」

    2025/10/16 19:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給蔡許玉惠。（馬公市公所提供）

    「第13屆星雲教育獎」獲獎名單揭曉，全國20位教育工作者脫穎而出，其中澎湖縣私立明穗至美幼兒園創辦人蔡許玉惠女士，榮獲「典範教師獎」幼兒園組，全國僅錄取3名，堪稱澎湖之光。馬公市長黃健忠今（16日）特地前往明穗至美幼兒園，頒贈象徵榮耀與祝福的「金飯碗」，並張貼賀榜。

    星雲教育獎由公益信託星雲大師教育基金主辦，是全國教育界的重要獎項，透過公開遴選與嚴謹評審，表彰長年奉獻教育現場、展現專業創新與社會關懷的教育工作者。歷經3個月多重審議後，共有20名教育人員獲獎，涵蓋大專校院至幼兒園、特殊教育與偏鄉教育。

    蔡許玉惠35年前創辦澎湖第一所私立幼兒園，從無到有，從一人兼任園務、廚務到持續拓展規模，始終秉持「教育不分大小、用心最為關鍵」的信念。她在課程設計上融入澎湖的自然與人文資源，出版《嬉戲潮間帶》、《帶刺星球》、《遺失的敲打樂》等書籍。

    其創新做法不僅獲得家長肯定，更曾榮獲2022全國學校經營與教學創新KDP國際認證優等獎，堪稱幼兒教育的表率。除了教育本身，她也將熱情延伸到社區關懷與體育推廣。

    多年來，蔡許玉惠積極推動「明穗盃」、「至美盃」國小籃球賽事，連續舉辦逾20年，創立澎湖至美關懷協會並擔任理事長，並以慈光慈善會志工身分協助濟助弱勢，從教育、體育到公益服務，皆展現無私奉獻的精神，對地方發展具有深遠影響。

    蔡許玉惠榮獲星雲教育獎典範教師，成為澎湖之光。（馬公市公所提供）

