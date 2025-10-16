全運會聖火傳抵澎湖 陳光復點燃聖火臺 勉勵選手為鄉爭光

全國運動會聖火傳遞到澎湖，由縣長陳光復接棒。（澎湖縣政府提供）

今年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣盛大登場，象徵榮耀與團結的聖火，今（16）日傳抵澎湖。澎湖縣長陳光復在縣府前廣場迎接，並自火炬手手中接過聖火、點燃聖火臺，象徵體育精神薪火相傳，也祝福賽會順利圓滿，期勉澎湖選手全力以赴、為鄉爭光。

陳光復表示，2年舉辦1次的全國運動會，是全國縣市體育交流的重要平臺，更是選手展現平日刻苦訓練成果的舞臺。澎湖雖位處離島，但體育發展從未缺席，縣府持續推動運動建設與人才培育，從場館設施改善、基層培訓到運動風氣推廣，皆積極投入資源，只為讓更多年輕選手能在國家級舞臺上展現潛能。

陳光復強調，體育不只是競技，更是一股凝聚人心的力量。透過運動賽事的交流，不僅能促進各地互相學習、彼此打氣，也讓「三點水」的澎湖精神在全國舞臺上發光發熱。他勉勵所有澎湖囡仔懷抱熱情與信念，勇敢迎戰，在賽場上盡情揮灑青春汗水，發揮最佳表現，為家鄉爭取榮耀。

全國運動會聖火隊，沿著馬公市區傳遞，象徵離島不離心，今年全國運動會澎湖縣參加田徑、游泳、跆拳道、帆船、舉重、柔道、角力等12個項目，選手、隊職員共計124人，祝福選手們秉持堅毅精神，再創佳績。

全國運動會今年在雲林舉行，聖火隊抵達澎湖。（澎湖縣政府提供）

