橘貓「芬達」飼主離世流落街頭 北市動保處幫牠找到第二個家

橘貓「芬達」意外成為街貓，已成功找到新主人。（台北市動保處提供）

民眾8月15日在台北市內湖區民權東路發現帶項圈橘貓，疑似走失，通報台北市動物保護處救援，再送台北市動物之家收容安置。動保處調查發現，這隻橘貓叫「芬達」，飼主已身故；動保處在9月2日開放認養，在收容所生活約一個月後，「芬達」成功找到新主人，開啟溫暖的新生活。

動保處說，「芬達」重達6公斤，年約7歲貓，初到動物之家，曾因陌生環境緊張蜷縮；在志工們耐心陪伴與引導下，牠很快敞開心房，展現親人活潑本性。「芬達」送養前已完成絕育、驅蟲與疫苗接種，貓愛滋與貓白血檢查均為陰性，是個健康的親人寶寶。動保處樂見「芬達」找到幸福，持續為動物之家內其他等待認養的貓咪尋覓新家。

請繼續往下閱讀...

動保處說，台北市動物之家收容的貓隻已高達360隻待認養，其中大約20隻是很多人喜歡的橘貓，但不是每隻橘貓都適合馬上帶回家，透過動保處志工向有意認養民眾推薦，意外成為街貓的「芬達」，親人活潑性格讓牠找到第2個家，過程也體現了志工的努力與認養人的愛心。

動保處呼籲，飼主應及早安排接手照護人，若寵物登記飼主不幸離世，家屬應盡快攜帶相關文件台北市寵物登記站辦理飼主資訊變更；這是責任的延續，避免毛孩無依無靠被迫進入動物之家，讓愛不因生離而中斷。

動保處也邀請民眾到台北市動物之家，將愛延續給更多等待中的毛孩，實踐「浪愛延續」，為鼓勵市民接棒守護，成功認養者可享有終身免費狂犬病疫苗接種、寵物保險及健康檢查等福利。

台北市動物之家有高達360隻貓咪待認養，其中大約20隻是很多人喜歡的橘貓。（台北市動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法