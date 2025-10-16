為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    橘貓「芬達」飼主離世流落街頭 北市動保處幫牠找到第二個家

    2025/10/16 19:28 記者孫唯容／台北報導
    橘貓「芬達」意外成為街貓，已成功找到新主人。（台北市動保處提供）

    橘貓「芬達」意外成為街貓，已成功找到新主人。（台北市動保處提供）

    民眾8月15日在台北市內湖區民權東路發現帶項圈橘貓，疑似走失，通報台北市動物保護處救援，再送台北市動物之家收容安置。動保處調查發現，這隻橘貓叫「芬達」，飼主已身故；動保處在9月2日開放認養，在收容所生活約一個月後，「芬達」成功找到新主人，開啟溫暖的新生活。

    動保處說，「芬達」重達6公斤，年約7歲貓，初到動物之家，曾因陌生環境緊張蜷縮；在志工們耐心陪伴與引導下，牠很快敞開心房，展現親人活潑本性。「芬達」送養前已完成絕育、驅蟲與疫苗接種，貓愛滋與貓白血檢查均為陰性，是個健康的親人寶寶。動保處樂見「芬達」找到幸福，持續為動物之家內其他等待認養的貓咪尋覓新家。

    動保處說，台北市動物之家收容的貓隻已高達360隻待認養，其中大約20隻是很多人喜歡的橘貓，但不是每隻橘貓都適合馬上帶回家，透過動保處志工向有意認養民眾推薦，意外成為街貓的「芬達」，親人活潑性格讓牠找到第2個家，過程也體現了志工的努力與認養人的愛心。

    動保處呼籲，飼主應及早安排接手照護人，若寵物登記飼主不幸離世，家屬應盡快攜帶相關文件台北市寵物登記站辦理飼主資訊變更；這是責任的延續，避免毛孩無依無靠被迫進入動物之家，讓愛不因生離而中斷。

    動保處也邀請民眾到台北市動物之家，將愛延續給更多等待中的毛孩，實踐「浪愛延續」，為鼓勵市民接棒守護，成功認養者可享有終身免費狂犬病疫苗接種、寵物保險及健康檢查等福利。

    台北市動物之家有高達360隻貓咪待認養，其中大約20隻是很多人喜歡的橘貓。（台北市動保處提供）

    台北市動物之家有高達360隻貓咪待認養，其中大約20隻是很多人喜歡的橘貓。（台北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播