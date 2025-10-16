教師團體籲廢除「校事會議」 人本：需要外部調查機制

針對校事會議制度爭議，教育部目前朝向改變流程、不處理濫訴方向著手。（資料照）

學校處理不適任教師的校事會議制度受到廣泛討論，全教總認為造成濫訴與行政空轉，呼籲廢除，不過人本教育基金會今天指出，每年接受校事會議調查的教師，僅占不到千分之6，若無外部調查機制，很多不當管教或違法難以被處理，呼籲教師團體應就制度如何正向發展來共商。

人本舉教育部統計，113學年度全國高級中等以下正式教師人數為19萬6859人，長期代理教師人數為3萬988人，合計22萬9647人。以教師人數來看，校事會議每年的案件1372件，受理1124件，每年接受校事會議調查的教師，僅占不到千分之6；此比例在任何工作領域中，都難被稱「浮濫」，反應視為制度運作下的常態監督。

人本指出，以北市府每年約接獲8000件教育相關投訴，最終轉入校事會議程序僅58件，受理數為51件。即投訴後進入校事會議處理的比例僅約千分之7。這顯示透過溝通協調、教育主管機關對投訴初篩，或進一步晤談，絕大部分投訴案件都有先做篩減，校事會議確實有成為最終手段。所謂「高受理、高啟動」是撇除原始投訴數量而導出的不合理結論。

人本提到，就全教總表達的意見，超過一半的案件，經校事會議調查後，確定有不當管教或違法行為；若沒有外部調查機制，在以往校事會議尚未設立之前，這些事件很可能難以被公正處理。另「小案大辦」的說法，恐也不全然符合事實，多起涉及學生受傷或明顯違反兒少權法的案例，校事會議調查結果往往僅認定為「輕微不當管教」或「申誡一次」。

人本批評，全教總以偏離公眾認知的錯誤數據解讀，以偏概全的方式批評制度，並呼籲「廢除校事會議」，並未提出任何替代監督機制。這樣的立場，並非全國教師共同意見，也無助於教育專業的公信。教師團體實在無需僅主張廢除，而是應就制度如何正向發展來共商。

