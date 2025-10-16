桃市府取消社區聯外道安全設施補助 民代要求過渡期間仍予補助

市府取消社區聯外道路安全設施補助，議員呂林小鳳認為驟然實施很擾民。（呂林小鳳提供）

桃園市議員呂林小鳳今在交通局進行工作報告時提到，以往社區地下停車場連接道路部分，政府都會補助設置反光鏡、劃設網狀黃線，但八德區公所今年2月以交通局公文為由取消補助，讓社區備感困擾，呼籲交通局過渡期間仍予補助；交通局長張新福表示，會在建商申請建照過程，針對交評部分納入社區聯外道路反光鏡、標線等工程。

呂林小鳳表示，以往建照交通評估並未納入社區聯外道路號誌、標線工程，如今驟然取消補助，讓許多社區相當錯愕，她也呼籲，正在興建中的大樓，可以和建商協商在完工時裝設，至於已經交屋的房屋尚未裝設者，建議仍然給予補助，之後再交由管委會維護。

她也提到，反光鏡、網狀黃線基本上是設在公有道路上，由公家裝設天經地義，不能說設在社區停車場出口處就要社區出錢，事實上，很多大型社區、工廠、機關、學校門口都設有號誌燈、劃設黃色網狀線，也都是這些單位人員使用。

張新福表示，依「桃園市基地開發交通影響評估審查規定」，停車場出入口位置、車輛動線、施工期間交通維持措施、路口改善措施（如：停車場出入口設置蜂鳴器、警示燈、反光鏡等）做審理，未來會將相關配套措施納入交通影響評估報告。

八德區公所工務課長王耀陞表示，交通局二月回函表示，社區停車場聯外道路交通安全設施是供社區使用，基於使用者付費應由社區自行裝設，只是設施是在公有道路上，必須會勘後才能裝設，據他了解其他公所也都是採取相同的做法。

