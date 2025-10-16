為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市府取消社區聯外道安全設施補助 民代要求過渡期間仍予補助

    2025/10/16 18:59 記者謝武雄／桃園報導
    市府取消社區聯外道路安全設施補助，議員呂林小鳳認為驟然實施很擾民。（呂林小鳳提供）

    市府取消社區聯外道路安全設施補助，議員呂林小鳳認為驟然實施很擾民。（呂林小鳳提供）

    桃園市議員呂林小鳳今在交通局進行工作報告時提到，以往社區地下停車場連接道路部分，政府都會補助設置反光鏡、劃設網狀黃線，但八德區公所今年2月以交通局公文為由取消補助，讓社區備感困擾，呼籲交通局過渡期間仍予補助；交通局長張新福表示，會在建商申請建照過程，針對交評部分納入社區聯外道路反光鏡、標線等工程。

    呂林小鳳表示，以往建照交通評估並未納入社區聯外道路號誌、標線工程，如今驟然取消補助，讓許多社區相當錯愕，她也呼籲，正在興建中的大樓，可以和建商協商在完工時裝設，至於已經交屋的房屋尚未裝設者，建議仍然給予補助，之後再交由管委會維護。

    她也提到，反光鏡、網狀黃線基本上是設在公有道路上，由公家裝設天經地義，不能說設在社區停車場出口處就要社區出錢，事實上，很多大型社區、工廠、機關、學校門口都設有號誌燈、劃設黃色網狀線，也都是這些單位人員使用。

    張新福表示，依「桃園市基地開發交通影響評估審查規定」，停車場出入口位置、車輛動線、施工期間交通維持措施、路口改善措施（如：停車場出入口設置蜂鳴器、警示燈、反光鏡等）做審理，未來會將相關配套措施納入交通影響評估報告。

    八德區公所工務課長王耀陞表示，交通局二月回函表示，社區停車場聯外道路交通安全設施是供社區使用，基於使用者付費應由社區自行裝設，只是設施是在公有道路上，必須會勘後才能裝設，據他了解其他公所也都是採取相同的做法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播