獨家》鼓勵員工、客戶報考植物診療師 老牌農企祭錄取獎金3萬+加薪10％

首屆植物診療師國考放榜，錄取率超過5成。（資料照）

首屆植物診療師國考放榜，今年共1253名考生報考、1159名到考，共643名考試及格錄取，不少農藥企業鼓勵員工報考，經營將近一甲子的老牌農藥科技廠聯利農業科技公司就祭出考上植物診療師即頒發3萬元獎金、加薪10％，來往客戶子弟金榜題名者，也有1萬5千元獎金。

隨極端氣候成日常，合理用藥防治病蟲害、守護食安愈形重要，我國推動植物診療師制度，去年法制化，成為全球唯一有植物診療師國考的國家。植物診療師國考的應考資格限植物醫學（保護）、植物病理、昆蟲、園藝、森林等領域，採60分及格制度，首屆植物診療師近期放榜，共有643名錄取，

請繼續往下閱讀...

不少農藥植保領域企業鼓勵員工報考，聯利農業科技公司就是其中之一，董事長陳吉昌說，植物診療師制度有助於整體產業更向上提升與專業，因此，公司員工報考植物診療師及格者就頒發3萬元獎金，並加薪10％，今年公司符合資格的員工全數報考也都順利錄取，不僅照顧公司內的員工，陳吉昌還加碼獎勵同樣金榜題名的農藥行客戶，農藥行客戶小孩考取植物診療師者，也可領到公司頒發的1萬5千元獎勵金。

祭出獎勵金、加薪，陳吉昌坦言是希望讓更多相關領域的青年學子願意留在產業，他說，農藥植保領域也有高齡化趨勢，很多相關背景的學生學成後，往往都到其他領域工作，希望透過獎金、加薪留才，讓這些考取植物診療師證照的學生月薪都至少4萬元起跳，「產業持續有新血加入，才能有新氣象，才能永續，也才有未來。」

陳吉昌說，過去傳統農民都會依照農藥行意見施肥或用藥，而過去農藥行只要有販賣執照或管理執照就可開業，隨政府推動植物診療師制度，可以更專業化，也讓產業更升級。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法