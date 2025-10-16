空服員服勤後病逝 網嘆：夢幻職業背後都是代價

「空姐」是夢幻職業還是血汗陷阱？長榮事件引爆網路反思。（資料照）

長榮航空34歲孫姓女空服員近日抱病執勤，返台後不幸身亡，消息曝光引發社會議論。有網友不解直言，「明明這麼辛苦，為什麼還是被視為夢幻職業？」。

一名女網友在Dcard發文，列出空服員工作「血汗又傷身」的多項缺點，直言不解：「明明這麼辛苦，為什麼還是被視為夢幻職業？」。

原PO表示，空服員雖被認為待遇優渥、能環遊世界，但實際上需長期面對時差與不規律作息，健康與生活品質都得犧牲，「女生還要面對經期大亂、免疫力下降等問題，為了工作賠上健康真的不值得」。她強調，自己並非抨擊航空業或報考者，只是單純好奇這份工作的吸引力，「也許就是能買到便宜機票、出國機會多？」。

貼文引起網友熱烈回應，不少人認同她的觀點，直言「就像台積電工程師，裡面的人喊血汗，外面的人卻覺得光鮮亮麗」、「一樣是端盤子，在天上端就比較高級」、「每次都一堆人勸退，結果報考人潮還是滿滿」。

也有網友認為，雖然工作辛苦，但空服員的社會地位、福利及薪資仍具吸引力，「講出去很有面子」、「能出國、能見世面，對很多人來說已經是夢想職業」、「空姐相對其他職業，算是高薪又輕鬆的高cp值工作了」。

