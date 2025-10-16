台中爵士音樂節連10天 日本自由爵士傳奇登台

日本超人氣樂團 Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters，將於台中爵士音樂節演出。（台中市文化局提供）

2025台中爵士音樂節將從明天（17日）週五起，至26日於市民廣場登場，今年以「Jazz Together」為主題，邀請來自五大洲、超過15國國際級爵士樂團同台演出，主舞台區從週五晚間7點就有節目，台灣鼓王黃瑞豐、薩克斯風名家謝明諺，及日本自由爵士傳奇山崎比呂志等人，將依序演出，台中市文化局預期吸引上萬樂迷共襄盛舉。

民進黨台中市議員江肇國說，台中市為了舉辦爵士音樂節，8月底草率移除市民廣場公益路側、勤美誠品前整排17棵路樹，讓音樂節被戲稱為「掘樹音樂節」，另在10天舉辦期間人潮及交通、垃圾髒亂、噪音擾鄰及飲酒脫序等情況屢見不鮮，呼籲兼顧環市民生活，讓音樂節回歸音樂本質，成為台中驕傲的城市品牌。

台中爵士音樂節創辦於2003年，文化局說，20多年來從地方慶典成長為國際盛會，今年主舞台區，特別邀請台灣鼓王黃瑞豐，於週六（18日）晚間7時登場，帶領樂手重返清泉崗音樂記憶，謝明諺與日本自由爵士傳奇山崎比呂志、大友良英與須川崇志，預計當晚接續演出。

多組跨國合作團體，將為觀眾帶來驚喜火花，最後壓軸「葛萊美之聲」系列，則包含兩場重量級節目－法國小號巨擘Ibrahim Maalouf的專場，及傳奇人聲團體New York Voices的封麥巡演，將於25、26日傍晚起陸續登演。

文化局長陳佳君說，除了市民廣場的戶外舞台，另規劃兩場於中山堂舉行的售票音樂會（24日及25日），首場音樂會由美聲傳奇 New York Voices 攜手 TJO 台北爵士大樂隊三重奏節奏組，25日則由日本超人氣樂團 Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters 帶來復古搖擺魅力。

台中市議員江肇國說，草率移17棵路樹，讓爵士音樂節被戲稱為「掘樹音樂節」。（江肇國提供）

