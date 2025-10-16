為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握最後好天氣！週六晚東北季風報到濕涼整週

    2025/10/16 18:34 記者吳亮儀／台北報導
    未來低壓帶變化。（氣象署提供）

    未來低壓帶變化。（氣象署提供）

    把握明天週五最後好天氣！中央氣象署預報，週六（18日）晚上東北季風報到，東部、大台北地區開始降雨，週日（19日）起加上準「風神」颱風外圍環流影響，預計一路濕濕涼涼到下週末。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到週六白天僅基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，但週六（18日）晚上東北季風開始變強，北部及東北部氣溫先下降，週日（19日）開始擴及全台，並一路影響下週天氣。

    黃恩鴻說，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動因環境不太好，預計明天才會增強為熱帶性低氣壓（TD）、週六或週日才會再增強為輕度颱風「風神」，且屆時靠近台灣，雖然侵襲台灣的機率低，但外圍環流會帶來水氣。

    黃恩鴻指出，週日（19日）開始，北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有大雨，其中東北部地區有局部豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，且一路影響到下週二（21日），北部、東北部及東部地區有局部大雨或豪雨。

    「下週整週都會是濕涼的天氣，都是受東北季風影響」，黃恩鴻表示，下週一開始全台降溫明顯，北台灣高溫降至25度到26度，中南部和花東降到28度至30度，都是明顯降溫。而下週三（22日）剩下花東地區有局部豪雨，其他地方為短暫陣雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫受東北季風影響，一路下滑。（氣象署提供）

    未來氣溫受東北季風影響，一路下滑。（氣象署提供）

    準「風神」颱風未來大致路徑。（氣象署提供）

    準「風神」颱風未來大致路徑。（氣象署提供）

    菲律賓東方海面有熱帶擾動。（氣象署提供）

    菲律賓東方海面有熱帶擾動。（氣象署提供）

