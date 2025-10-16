花蓮光復善款破12億 弱勢家庭、傷亡者家屬生活補助方案出爐

花蓮光復鄉仍處於災後復原階段。（賑災基金會提供）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，目前持續處於災後復原階段，賑災基金會9月25日啟動專案募款迄今，已募得款項12億餘元，總筆數超過30萬筆；基金會指出，將提供「弱勢家庭第1至7類之災民」與「因災傷亡者之家屬」生活補助，補助期間均為12個月、採一次給付。

賑災基金會說明，截至10月15日23時59分，累計捐款金額達到新台幣12億1696萬8774元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣8億1984萬4687元，LINE Pay捐款累積金額達新台幣2億7026萬4100元，四大超商捐款累積金額達新台幣1億2685萬9987元。

捐款筆數方面，總計達到30萬5228筆，其中以LINE Pay通路為大宗，達到17萬9599筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的6萬6039筆，四大超商5萬9590筆。

賑災基金會督導陳宗良指出，第二階段生活支持與關懷照護相關作業已迅速啟動，目前預估光復鄉弱勢家庭第1至7類災民約有300戶，傷亡者約數十位，將針對「弱勢家庭第1至7類之災民」提供每戶每月生活補助3萬元，補助期間12個月，採一次給付方式。

另對於傷亡者（重傷或死亡）家屬，若為傷亡者扶養之父母、配偶、未成年子女，每人每月提供生活補助2.5萬元，每戶最高5人，補助期間12個月；若非屬扶養親屬但有同住事實者，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月，均採取一次給付。

此外，基金會表示，基金會在不到1個月內即募得12億善款，充分展現社會大眾關懷災區的愛心，對此表達最高感謝，將加速辦理緊急慰助及家園支持等各項方案，各相關單位妥為合作，同時追蹤善款執行狀況，確保各項機制皆能落實，也將於募款結束迅即辦理公開徵信，定期在官網專區定期公開募款情形及執行進度等相關資訊。

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（賑災基金會提供）

