為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挑戰佛朗明哥舞 伊甸視障者踏出生命新一步

    2025/10/16 18:33 記者蔡文居／台南報導
    伊甸視障舞者佛朗明哥舞演出，舞出自信與喜悅的生命節奏。（伊甸基金會提供）

    伊甸視障舞者佛朗明哥舞演出，舞出自信與喜悅的生命節奏。（伊甸基金會提供）

    為鼓勵視障朋友勇敢走出家門，展現生命重建後的動人成果，伊甸基金會台南視障者生活重建中心今天在南市無障礙福利之家舉辦「Eye 拾伊・11周年成果展」，開幕活動由視障學員帶來熱情奔放的佛朗明哥舞揭開序幕，鏗鏘有力的節奏與熱力四射的舞步，更展現視障者舞出自信與喜悅的生命節奏。

    現場同步展出視障朋友系列創作攝影展及冰島毛線編織手作，展期3天，至18日止，邀請民眾以心感受，看見視障者堅韌而發光的生命力。

    今年64歲的鄭素絨，為佛朗明哥舞的視障舞者之一。20多歲時，因視網膜病變導致視力逐漸模糊，視力仍一天天惡化，讓她陷入低潮。直到30歲那年視力全失，她反而從掙扎中釋懷，選擇接受此刻的自己。

    鄭素絨說，她完全沒有舞蹈底子，就是想挑戰看看。今年5月起，報名佛朗明哥舞課程。對她而言，這不只是學習一項新技能，更是擁抱全新自己的過程。

    佛朗明哥舞強調姿態與方向，對全盲者而言最困難的是保持臉部朝向、手勢到位與步伐精準。鄭素絨透過錄音反覆聆聽老師的「口述舞步版」，記住節奏與動作，再由老師與志工以手勢引導，細緻修正姿態，逐步掌握舞步，也讓她充滿成就感與自信。

    伊甸視障服務處廖美枝處長表示，許多中途失明者，常在生活、工作上，受到接連的打擊而感到心情低落，若再加上社會環境的不友善，都可能讓視障者久久無法走出黑暗陰霾。伊甸自2024年起於大台南區提供視覺障礙者生活重建等多面向的支持服務，歡迎有需求的民眾洽詢。

    視障者創作一幅畫作並不容易，須由老師先以熱溶膠勾勒出畫作輪廓協助。（伊甸基金會提供）

    視障者創作一幅畫作並不容易，須由老師先以熱溶膠勾勒出畫作輪廓協助。（伊甸基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播