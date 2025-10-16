外國人來台北玩3天用AI排行程！網見「一地點」喊：時間排太短

一名外國網友日前發文，表示將來台北玩3天，他用人工智慧安排了行程，並將行程表貼出，詢問網友意見。（取自Reddit）

越來越多外國觀光客有興趣來台旅遊。一名外國網友日前發文，表示將來台北玩3天，他用人工智慧安排了行程，並將行程表貼出，詢問網友意見。有網友發現，他預計去故宮博物院參觀4小時左右，紛紛大喊絕對不夠逛：「你可以在那邊待一整天。」

原 PO 日前在Reddit上發文，表示11月他有個短期假期，決定來台北玩三天。他說，他使用了人工智慧虛擬旅遊助理「AI TripBot」幫他設計了行程，並詢問網友意見。

請繼續往下閱讀...

從他附上的圖片可見，「AI TripBot」第一天行程幫他設計了早上象山、台北101的行程，中午12點30分到101的鼎泰豐用餐；下午2點30分則是參觀故宮博物院，下午6點30分去逛士林夜市。由此可見，扣除交通時間，他大概只有4小時能參觀故宮博物院。

第二、第三天中，他則是安排了參觀中正紀念堂、國立台灣博物館、龍山寺、剝皮寮、台北市立美術館、松山文創園區等；食物部分有阿宗麵線、饒河夜市、金峰滷肉飯、淡水老街。

對此，不少網友指出，「故宮博物院所需的時間比AI建議的多」、「你可以在那裡待一整天」；另外，也有網友指出，101的鼎泰豐非常熱門，可能要等90分鐘以上，還有網友推薦他去別的小籠湯包名店用餐，不過原 PO 似乎非常想嘗試一次在101的鼎泰豐，他表示，這是他必去的餐廳，這間店在北美也很有名，只是離他住得地方很遠，也貴得多。

原 PO 附上其他兩日行程。（取自Reddit）

外國網友規劃來台行程，預計去故宮博物院參觀4小時左右，網友紛紛大喊絕對不夠逛：「你可以在那邊待一整天。」。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法