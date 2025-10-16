台灣溫泉養生與美食論壇登場 融合在地食材端出特色料理

即將進入泡溫泉的旺季。（記者盧賢秀攝）

中華民國溫泉觀光發展協會舉辦「台灣溫泉養生與美食論壇」，一連2天在新北市貢寮的福容大飯店登場，結合在地山與海特產，推出多道在地食材特色料理，泡湯啖美食。

中華民國溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，這次花蓮光復受災嚴重，溫泉業者提供災民入住，未來儘量在花蓮舉辦活動，並儘量宣傳到花蓮泡湯旅遊，協助花蓮的業者。

全台19個溫泉區協會及觀光署代表共同合作，凝聚資源，擴大行銷台灣溫泉，並規劃更多元的旅遊行程。李浩瑋說，全台各地的溫泉區，都蘊含獨特的文化故事與在地資源，今年論壇以「四季泡湯、身心健康」為主軸，期盼串聯全台溫泉業者，共同推動永續旅遊與在地行銷。

交通部觀光署東北角管理處處長游麗玉指出，觀光署將持續與協會合作推動溫泉觀光發展，並策劃多元化行銷活動，推廣「一年四季皆宜泡湯」的概念。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏說，福容大飯店福隆擁有得天獨厚的海底溫泉，泉質屬「氯化物氫鹽泉」，獲新北市政府溫泉認證，泉源取自枋腳斷層地底下1500公尺，泉水呈淡琥珀色，入浴後能在皮膚形成保濕薄膜。

此外，業者也結合當地的山產與海產，推出「醬皇碧綠貢寮鮑」、「東北角銀魚菲力捲」、「鮑魚豬肚雞湯」、「米香金湯海鮮鍋」、「福隆漁夫飯」、「酸菜濃湯浸鱸魚」、「避風塘海大蝦」、「山藥飛魚卵煎蛋」等特色料理。

業者結合在地食材開發美食。（記者盧賢秀攝）

台灣溫泉養生與美食論壇在新北市貢寮區福隆舉行。（記者盧賢秀攝）

