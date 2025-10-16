為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    因應美關稅衝擊 勞動部朴子就業中心協助製造業穩定營運

    2025/10/16 17:58 記者王善嬿／嘉義報導
    勞動部朴子就業中心攜手嘉義縣工策會舉辦說明會，協助傳統製造業者媒合政府資源，維持人力、產能。（朴子就業中心提供）

    美國關稅政策實施後，衝擊製造業訂單與外銷貨量，嘉義縣許多傳統製造業者已受到影響，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心啟動關懷訪視機制，了解關懷700多家業者需求，今與嘉義縣工商發展投資策進會說明勞動部強化版僱用安定措施等政策，協助企業、勞工媒合政府資源，穩定人力、維持產能運作。

    朴子就業中心主任張春美說，嘉義縣各工業區以傳統製造業為主，已受美國關稅政策一定程度影響；朴子就業中心自4月起，前往朴子義竹工業區等處，協助業者媒合適切政府資源，因應景氣挑戰。

    張春美表示，為穩定就業市場，勞動部自今年8月1日至明年1月31日，實施強化版僱用安定措施，適用9個特定行業別勞工，包括提高薪資差額補貼至70%，每月最高補助1萬2100元，最長可領6個月，符合資格勞工還可與勞工再充電計畫訓練津貼合併請領。

    此外，勞動部推動「勞工就業通計畫」，雇主僱用經推介受影響失業勞工滿30天，每人每月補助6000元、最長6個月的「僱用獎助」；雇主安排職場導師提供勞工職務訓練，每人每月補助1萬2000元，最長3個月的「工作崗位訓練費」；與雇主共同協助勞工排除工作障礙的「職務再設計」，每人每年最高補助雇主10萬元。

    嘉義縣工策會總幹事戴光宗表示，近期部分金屬製品、機械零組件及出口導向型製造業明顯受美國關稅政策影響，縣府啟動產業輔導及勞工關懷小組，持續與中央各部會密切對接，協助業者穩定營運、保障勞工就業權益。

    勞動部朴子中心攜手工策會積極守護勞工、挺雇主。（朴子就業中心提供）

