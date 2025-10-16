81歲宏碁創辦人施振榮善用人工智慧 新書80％AI代勞

宏碁電腦創辦人施振榮表示，80年代是台灣半導體從垂直分工模式崛起，未來台灣則可望從能源進口國轉為新能源技術輸出國。（記者陳鳳麗攝）

第2屆低碳足跡熱固性複材商機論壇，今天在上緯投控公司舉辦，宏碁電腦創辦人、智榮基金會董事長施振榮，以淨零碳排大趨勢為題演講，他強調，台灣繼半導體製造，掌握淨零碳排台灣製造新契機，將從能源進口國轉為新能源技術輸出國。

上緯投控和複材公會合辦的第2屆低碳足跡熱固性複材商機論壇，研討和發表以熱固性複材的循環經濟和淨零碳排為主，從政府部門到產業分別以20-25分鐘談環境政策或分享開發實例，現年81歲的施振榮有備而來，從台灣1980年代台灣半導體崛起的垂直分工談起，也說宏碁啟動了電腦垂直分工時代。

施振榮說，現在淨零碳排的新趨勢，新技術都在歐洲，但靠台灣製造，這是台灣未來很重要的產業新契機，未來台灣可望從能源進口國轉為新能源技術輸出國。

再度宣布85歲要二次退休的施振榮，已出《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》的電子書和有聲書，紙本版也即將出版上市，他笑說「現在寫書一點都不難，因為80%由AI代勞，20%靠自己完成」。

施振榮的新書紙本版即將上市，他說，寫書對他來說不難，因80%由AI代勞。（記者陳鳳麗攝）

第2屆低碳足跡熱固性複材商機論壇，現場有相關低碳足跡熱固性複材的展示。（記者陳鳳麗攝）

