內裝曝光！桃機第3航廈北登機廊年底啟用 「服務大聯盟」準備進駐

協力廠商等「服務大聯盟」到場熟悉動線。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳年底啟用，機場公司14日及今天（16日）分別邀請CIQS公務機關、航空公司、地勤公司及協力廠商等「服務大聯盟」到場，做旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線。

桃園機場公司表示，各單位體驗到開放式候機區的寬敞舒適，大面積玻璃帷幕將遮陽板及骨架設置於室外，遮陽板有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，讓旅客可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

請繼續往下閱讀...

桃園機場公司表示，北登機廊廳是第三航廈率先啟用的重要設施，工程歷經多年艱辛努力，在邊營運邊施工的複雜挑戰下，施工期間多次進行旅客動線切換改道作業，以及電力、空調、照明、電氣設備等系統測試，以確保系統穩定性。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第二航廈辦理入境。

桃園機場第三航廈北登機廊廳。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳。（桃園機場公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法