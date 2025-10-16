為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「受訓即就業」未能解決公車司機荒 議員批評薪水過低是關鍵

    2025/10/16 17:24 記者謝武雄／桃園報導
    桃園雖然推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，但司機荒問題仍然存在。（記者謝武雄攝）

    桃園雖然推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，但司機荒問題仍然存在。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府為解決公車司機荒問題，推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，只是成效未如預期良好，去年桃園市審計處總決算報告還批評該政策；市議員謝美英今質詢時，認為該政策「落跑率」太高，是否騙駕照；市議員陳韋曄則認為，桃園司機薪水過低，比起雙北低1、2萬元，尤其是桃園、雙北對開的路線，導致司機同工不同酬，根本留不住司機。

    陳韋曄說比較雙北的公車司機薪資（含補貼及獎金），桃園大約只有6到7.5萬元，新北7到8.5萬元，台北市最高有7.5至9萬元，桃園難怪找不到司機。

    謝美英說，桃園去年3月創全國之先，推出大客車駕駛「受訓即就業」，截至8月，全市有814名司機，對比去年1月增加106名司機，不過距離滿編950人仍有很大空間，另審計報告指出，截至今年3月，全市7家客運業者原招募錄取257人，後續完成駕訓班報名者僅146人，培訓過程又有38人離職，占完成報名人數的26.03％，讓人直覺受訓即就業政策的「落跑率」似乎太高，應該了解有沒有騙駕照的可能性？

    謝美英呼籲，受訓即就業花的是公帑，應該設定服務年限以及賠償制度，強化駕駛穩定性，也要重視司機工作環境與待遇，留心才能留人。

    交通局長張新福表示，司機薪資雖然比雙北低，但比其他三都高，另目前進行公車合理成本、運價檢討，屆時可望再調整薪資，此外，市府及公路總局提供各項獎金，但必須滿一定時間才能領取。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播