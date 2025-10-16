「受訓即就業」未能解決公車司機荒 議員批評薪水過低是關鍵

桃園雖然推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，但司機荒問題仍然存在。（記者謝武雄攝）

桃園市政府為解決公車司機荒問題，推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，只是成效未如預期良好，去年桃園市審計處總決算報告還批評該政策；市議員謝美英今質詢時，認為該政策「落跑率」太高，是否騙駕照；市議員陳韋曄則認為，桃園司機薪水過低，比起雙北低1、2萬元，尤其是桃園、雙北對開的路線，導致司機同工不同酬，根本留不住司機。

陳韋曄說比較雙北的公車司機薪資（含補貼及獎金），桃園大約只有6到7.5萬元，新北7到8.5萬元，台北市最高有7.5至9萬元，桃園難怪找不到司機。

請繼續往下閱讀...

謝美英說，桃園去年3月創全國之先，推出大客車駕駛「受訓即就業」，截至8月，全市有814名司機，對比去年1月增加106名司機，不過距離滿編950人仍有很大空間，另審計報告指出，截至今年3月，全市7家客運業者原招募錄取257人，後續完成駕訓班報名者僅146人，培訓過程又有38人離職，占完成報名人數的26.03％，讓人直覺受訓即就業政策的「落跑率」似乎太高，應該了解有沒有騙駕照的可能性？

謝美英呼籲，受訓即就業花的是公帑，應該設定服務年限以及賠償制度，強化駕駛穩定性，也要重視司機工作環境與待遇，留心才能留人。

交通局長張新福表示，司機薪資雖然比雙北低，但比其他三都高，另目前進行公車合理成本、運價檢討，屆時可望再調整薪資，此外，市府及公路總局提供各項獎金，但必須滿一定時間才能領取。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法