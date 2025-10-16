為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2031年完工！桃園新屋機六用地蓋社宅330戶 地方盼圖書館、公托進駐

    2025/10/16 17:38 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府規劃在新屋區頭洲機六機關用地新建社會住宅。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府規劃在新屋區頭洲「機六」機關用地新建社會住宅，初步規劃330戶、2031年可完工，地方期待，市府規劃時應辦理地方說明會，深入了解地方需求後，在社會住宅中納入公托、圖書館、運動中心、金融機構等空間，讓頭洲生活圈的生活機能更完整。

    頭洲機六機關用地位於新屋區民族路六段與高洲路交叉路口，面積約6100平方公尺，市府都發局表示，目前正在辦理機六機關用地的專案管理暨規劃標前置作業，預計今年底前可決標開始規劃，預計2027年開工新建社會住宅，初步規劃社會住宅將有330戶、2031年可完工。

    民進黨桃園市議員陳睿生說，頭洲里周邊鄰接中壢區過嶺、平鎮區雙連坡、觀音區富源、楊梅區高榮等地，近年來發展迅速，人口急速增加，統計到9月間已超過6000人，市府規劃新建社會住宅時，須考量機六機關用地周邊的公共設施相對不足，將社會福利設施等空間納入。

    陳睿生建議，新建社會住宅應提高公共設施占比，以增加頭洲生活圈的生活機能，並可將社會住宅1樓到3樓規劃為公托、圖書館、運動中心、金融機構等；規劃期間，市府的都發局等相關局處也應辦理地方說明會，傾聽地方意見，將社會住宅的整體空間規劃得更完善。

    都發局回應，新建社會住宅的規劃階段，除蒐集市府相關局處的需求，也將擇定適合日期辦理地方說明會，深入了解地方需求與建議，進行妥善規劃。

