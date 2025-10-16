為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    漆藝國寶大師王清霜104歲 南投縣長許淑華親贈萬元禮金

    2025/10/16 17:09 記者張協昇／南投報導
    南投縣長許淑華為104歲的漆藝大師王清霜戴上金鎖片。（圖由南投縣政府提供）

    重陽節即將到來，南投縣今年共有136名百歲人瑞，其中人間國寶-漆藝大師王清霜已104歲，縣長許淑華今（16日）由縣府社會及勞動局長林志忠陪同前往其草屯鎮住處探視，除致贈1萬元重陽節敬老禮金及衛福部象徵長壽與福氣的純金鎖片1枚，也請益長壽之道。

    許淑華表示，王清霜大師致力傳承漆藝，名揚國內外，雖是逾百歲人瑞，但迄今仍勤勉不懈，指導後輩從事漆藝創作，談到漆藝傳承，更是侃侃而談、滔滔不絕，這份對藝術文化傳承用心，堪為各界楷模。

    縣府社會及勞動局指出，今年南投縣百歲人瑞計有136人，滿百者55人，逾百者81人，依性別區分男性56人、女性80人，女生是男性的1.4倍，最高齡的人瑞是名間鄉107歲蔡親金先生，女性最高齡的是信義鄉陳招與竹山鎮邱徐滾妹女士，均為106歲。

    縣內各鄉鎮市人瑞中，以居住南投市35位最多，依序為埔里鎮15人、竹山鎮12人、草屯鎮及名間鄉各11人、鹿谷鄉9人、國姓鄉7人、中寮鄉及信義鄉各6人、魚池鄉5人、水里鄉4人、集集鎮及仁愛鄉各2人。另有11名人瑞居住外縣市。

    南投縣長許淑華探視104歲的漆藝大師王清霜，與大師及其家人合影。（圖由南投縣政府提供）

