響應廢除校事會議 高市教師工會：匿名檢舉案應不受理

學校應回歸辦學角色，而非「辦案」現場。

因濫訴失控，全國教師工會總聯合會日前發出廢除校事會議主張，高雄市教師職業工會也響應，呼籲讓學校擺脫莫名其妙的「辦案」角色，回歸「辦學」專業，且修法前，應落實「依法不予受理」、「大小案分流」制度。

高雄市教師職業工會指出，校事會議自2020年上路以來亂象不斷，包括各種小案大辦、民粹至上、無差別受理，甚至是有罪推論，已讓校園內怨聲載道、哀鴻遍野，諸多事實已經證明「校事會議」是個失敗的制度，應立即研擬相關修法，讓校園回歸平靜，維護教師尊嚴，以挽救逐漸崩壞的教育現場。

在中央修法之前，認為地方政府也有可努力之處，為落實「依法不予受理」、「大小案分流」制度。由於市府、教育局或屈服於民粹，或迫於民代壓力，卻經常採取「全面受理」政策，一律將陳情轉文學校處理，對於匿名檢舉案件、重複投訴或無事證的投訴，應該一律不予受理。

此外，2024年新修訂的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」已增訂「輕案分流」的制度，針對僅涉及考核事項，應回歸行政職權調查，不需進入「校事會議」之繁複程序。然而，許多學校或因不熟悉修法，或為了避免「私了」的質疑，卻仍啟動校事會議處理輕案，造成「小案大辦」的荒謬現象，教育局應加強宣導、導正。

高雄市教師職業工會強調，用心維護教育人員的尊嚴及校園的平靜，比敬師禮券還更重要！

