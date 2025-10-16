為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應廢除校事會議 高市教師工會：匿名檢舉案應不受理

    2025/10/16 16:59 記者許麗娟／高雄報導
    學校應回歸辦學角色，而非「辦案」現場。（資料照）

    學校應回歸辦學角色，而非「辦案」現場。（資料照）

    因濫訴失控，全國教師工會總聯合會日前發出廢除校事會議主張，高雄市教師職業工會也響應，呼籲讓學校擺脫莫名其妙的「辦案」角色，回歸「辦學」專業，且修法前，應落實「依法不予受理」、「大小案分流」制度。

    高雄市教師職業工會指出，校事會議自2020年上路以來亂象不斷，包括各種小案大辦、民粹至上、無差別受理，甚至是有罪推論，已讓校園內怨聲載道、哀鴻遍野，諸多事實已經證明「校事會議」是個失敗的制度，應立即研擬相關修法，讓校園回歸平靜，維護教師尊嚴，以挽救逐漸崩壞的教育現場。

    在中央修法之前，認為地方政府也有可努力之處，為落實「依法不予受理」、「大小案分流」制度。由於市府、教育局或屈服於民粹，或迫於民代壓力，卻經常採取「全面受理」政策，一律將陳情轉文學校處理，對於匿名檢舉案件、重複投訴或無事證的投訴，應該一律不予受理。

    此外，2024年新修訂的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」已增訂「輕案分流」的制度，針對僅涉及考核事項，應回歸行政職權調查，不需進入「校事會議」之繁複程序。然而，許多學校或因不熟悉修法，或為了避免「私了」的質疑，卻仍啟動校事會議處理輕案，造成「小案大辦」的荒謬現象，教育局應加強宣導、導正。

    高雄市教師職業工會強調，用心維護教育人員的尊嚴及校園的平靜，比敬師禮券還更重要！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播