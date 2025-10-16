女力齊心！政院婦女企業諮委會募款逾百萬 援助花蓮災民

大批的救災物資快速送抵花蓮災區。（記者葉永騫翻攝）

行政院南區婦女企業委員會救災物資很快就送到花蓮災區的馬太鞍長老教會。（記者葉永騫翻攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，行政院南區婦女企業諮詢委員會主委蔡語鈴、副主委陳伊莉、邱金英、吳麗萍號召高屏澎企業友人共同捐款，2次募款共100多萬元，今天（16日）舉行捐款儀式，委請行政院南部聯合服務中心協助將物資和善款送交花蓮光復鄉災民協助過難關及重建工作。

行政院南服中心執行長許乃文表示，台灣最美的風景是人，感謝婦女企業諮詢委員們在災害發生後投入大量心力，以實際行動雪中送炭，緩解災民生活困境，結合政府與企業力量，展現女力的價值，為社會注入正能量，共同推動重建工作。

蔡語鈴主委說，這次的救災第一波先以物資形式送暖，為避免重複送達或過剩，第二波以現金捐助為主，透過公開透明的管道捐贈至政府專戶，期望善款能發揮更大效益，感謝高雄、屏東及澎湖之婦女企諮詢委員及企業友人等共同捐款，短短2天即募得50萬元，並透過全聯物流配送系統，連同打狗餅舖捐贈的150袋小鳳梨酥， 在災後就快速運送至花蓮馬太鞍長老教會，在各界物資尚未提供充裕時，即時提供災區受災戶緊急使用，現在再度募集51萬元，將所餘善款全數捐入中央賑災專戶，用於受災及傷亡戶後續急難救助及重建之用，積極參與社會公益，發揮女性企業之影響力。

行院南區婦女企業諮詢委員會2度募款協助花蓮求災。（記者葉永騫翻攝）

