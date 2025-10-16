為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斷腿溜滑梯！彰化天空遊戲場傳國中女生遊戲骨折 網：滑速太快

    2025/10/16 16:46 記者湯世名／彰化報導
    天空遊戲場的溜滑梯使用率相當高。（民眾提供）

    天空遊戲場的溜滑梯使用率相當高。（民眾提供）

    玩命！彰化市八卦山斥資6000萬元打造的「天空遊戲場」歷經半年完工，趕在雙十節「2025台灣設計展」開幕前亮相，不料有1名國中女學生在玩溜滑梯時竟骨折送醫開刀，直到今天（16日）還在住院；不少網友也質疑該溜滑梯滑道太陡，滑速過快，設計有瑕疵，還有人說差點噴飛出去，儼然是「斷腿溜滑梯」。

    消防局指出，當天他們獲報趕到溜滑梯現場時，有1名國中女學生坐在石墩上，腳踝紅腫、沒有明顯變形，當下立即抬上擔架；女學生表示是因為玩溜滑梯時速度太快，落地時腳踝沒有對準著地而折到，起身時感覺骨折，他們將女學生送往彰化基督教醫院治療。彰基則表示，該名女學生右腳踝骨折，當天就已開刀處理，直到今天還在住院，預計明、後天出院。

    網友則表示，該溜滑梯設計太陡，且滑到下方時是水泥地面，重力加速度衝到地面時，雙腳與地面碰撞極容易受傷；還有人砲轟該溜滑梯簡直是「快到靠北」，每次滑行到底部都差點噴飛出去，還會重心不穩險些摔倒。不過也有網友認為，該溜滑梯使用年齡限制13歲以上，有不少民眾根本無視警示標語，還抱著小朋友溜滑梯，險象環生，一旦出事自己也要負責任；還有網友建議溜滑梯底部應該鋪設沙地以增加緩衝。

    有民眾認為溜滑梯設計過陡，溜下時有受傷風險，而天空遊戲場的溜滑梯有公告限13歲以上使用。（民眾提供）

    有民眾認為溜滑梯設計過陡，溜下時有受傷風險，而天空遊戲場的溜滑梯有公告限13歲以上使用。（民眾提供）

    14歲女學生玩溜滑梯腳踝骨折，消防員治療後送醫開刀。（消防局提供）

    14歲女學生玩溜滑梯腳踝骨折，消防員治療後送醫開刀。（消防局提供）

