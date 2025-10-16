為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部11月試辦假日急症中心 洪子仁籲兼顧3面向

    2025/10/16 16:34 記者林志怡／台北報導
    衛福部規劃自11月起推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫。（資料照）

    衛福部規劃自11月起推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，目前6都已有14處地點提出申請，並持續進行審查程序中。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，UCC是紓緩急診壅塞的重要措施，但想長期發揮效果，需兼顧「人力永續」、「資訊整合」與「誘因設計」等3大面向。

    多數基層醫療院所假日並未開診，導致病人無處可去而直奔急診。衛福部規劃在大醫院周邊設置UCC，由基層醫師於週日值班，承接「急但不重」的輕症病人，收費也比照基層與地區醫院急診，費用為150元，掛號費由各縣市衛生局協調訂定，原則上同縣市收費相同，且預計會近似於基層。

    洪子仁表示，UCC的政策方向值得肯定，但基層醫師本就承受長時間門診與人力短缺壓力，若假日再加入輪班，恐形成「假日負擔再分配」的問題，健保署應建立合理的津貼補償機制與彈性排班制度，同時遵守勞基法工時規範，避免醫療人員過勞，並納入護理師、檢驗與放射等醫事團隊，不讓醫師「單打獨鬥」。

    此外，洪子仁提到，民眾選擇就醫地點的關鍵不僅是費用，更在於便利性與信任感，只要UCC可提供明確分流指引、合格專科醫師與完善的醫療支援環境，成為一個可持續運作的社區急性照護節點，相信民眾自然願意前往，也能讓急診真正留給需要的病人。

    但洪子仁強調，對於解決急診壅塞問題，UCC仍屬於「補位性措施」，想長期改善急診過載，仍需強化分級醫療制度與家庭醫師網絡，分級醫療與資訊整合仍是關鍵。

